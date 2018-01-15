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Рост интервенций Минфина способен создать дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Сегодня предстоят первые в этом месяце платежи в бюджет.

Наступил срок платежей в соцфонды. Эти платежи хоть и поддержат локально спрос на ликвидность, но вряд ли окажут существенное влияние на уровень ликвидности и ставок межбанковского рынка: сейчас в банковской системе сохраняется значительный профицит ликвидности, к тому же объем платежей в соцфонды в январе традиционно довольно низкий, и вряд ли в этом месяце он превысит 400 млрд руб.

Тем не менее следует отметить, что в целом за январь консолидированный бюджет исполняется с профицитом, что как раз и приводит к стерилизации избыточной ликвидности. Правда, эффект от стерилизации будет заметен лишь ближе к концу месяца, когда пройдут отчисления по основным налогам. Сейчас же платежи в соцфонды должны быть практически незаметными для денежного рынка.

Сегодня Минфин возобновит интервенции на валютном рынке. Объем интервенций за месяц должен составить 257 млрд руб., это рекордный объем с того момента, когда ведомство начало конвертировать в валюту дополнительные доходы бюджета. Рост объемов покупки валюты связан не только с относительно высокими ценами на нефть, но и с тем, что с этого года вводится новое бюджетное правило, предполагающее увеличение интервенций. Эти интервенции поддержат до конца месяца уровень ликвидности в банковской системе. С другой стороны, возможен негативный эффект на валютный рынок, рост интервенций Минфина способен создать дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке.

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