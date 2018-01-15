Target становится ближе к Amazon, Boeing и Delta Air Lines взлетели от спроса на авиатранспорт

Индекс Dow 30 вырос на +2,0% - до 25803,19 пункта, по сравнению с 25295,87 пункта 5 торговых сессий назад, благодаря росту JP Morgan на +4%, Boeing на +8,9%, Caterpillar на +5,2%. Индекс S&P 500 увеличился на +1,6% - до 2786,24 пункта против 2743,15 пункта неделей ранее, в том числе, от роста Amazon на +6,2%, Gilead Sciences на +6%, UPS на +5,1%. Вектором торгов двигал спрос на титанов фондового рынка, позволяющих американской экономике расти в реальном секторе, сфере финансовых услуг, розничной торговле и транспортном секторе.

На момент написания, цена золота увеличивалась до $1343,93 за унцию, доходность 10-летних трежерис росла до 2,55%, и пара евро/доллар дорожала до 1,2226 вследствие всплеска инфляционных ожиданий при повышении цены эталонного сорта нефти Брент до $70 за баррель. На этой неделе, после возобновления торгов во вторник, будет преобладать спрос на цикличные бумаги авиастроения, транспортных услуг и потребительского сектора, которые доказывали годами эффективность в качестве хеджа от роста цен.

Из отдельных компаний повышенной надёжности, бумаги авиастроителя Boeing (Nyse: BA) выросли на +8,9% в неделю до $336,21 в ожидании годовой отчётности, которая выйдет 31 января. В 2017-м Boeing получил 912 новых заказов и удлинил очередь невыполненных. От свободного денежного потока компании ждут роста на +30% по сравнению с $7,9 млрд в 2016-м. В Credit Suisse видят целевой уровень по бумагам Boeing на $375 (+12%).

Бумаги Delta Air Lines (Nyse: DAL) выросли на +6,9% в неделю до $59,83 после корпоративной отчётности, согласно которой у Delta годовая выручка свыше $41 млрд при EBITDA $8 млрд и долге к акционерному капиталу 6 к 10. Увеличению котировок способствовала статистика о том, что в ноябре рекордное число рейсов компании прибыло вовремя (93,7%), и почти не было отмены рейсов. Инвесторы ожидают повторения увеличения продаж от перехода на более значительную премиальных услуг в продажи. Налоговая реформа привела к повышению корпоративного прогноза финансовых результатов.

Из цикличных бумаг потребительского сектора, ритейлер Target (Nyse: TGT) вырос на 15% в неделю до $76,80. По традиции, участники торгов ждут от этой компании, прежде всего, дивидендов около +3,2% в год на каждую приобретённую бумагу. Но на этот раз ещё и расширения онлайн-присутствия, после инвестирования в него $1 млрд и после прогноза компании на текущий финансовый год о росте онлайн-продаж на более чем +25% уже 4-й год подряд. Акции росли также в преддверии улучшения финансового результата после повышения корпоративного прогноза по прибыли на акцию на 4-й квартал до $1,30-$1,40 c $1,05-$1,25 и по росту сопоставимых продаж до +3,4% с 2%. Отчётность Target выйдет 14 февраля, но уже сейчас складывается впечатление, что компания становится чуточку ближе к Amazon по вектору динамики.

В сфере макроэкономики, несмотря на снижение стоимости закупок для производителей, цены для потребителей продолжили увеличиваться. Рост базового ИПЦ стабилизировался на уровнях +1,7%-+1,8% в год уже восемь месяцев подряд, рост общего ИПЦ чуть замедлился до +2,1% в год, розничные продажи выросли на +0,4% в месяц. На этой неделе в США выйдут данные по числу закладок новых домов, мичиганский индекс потребительского доверия и отчётность ряда компаний, включая банки, страховщиков, несколько транспортных компаний и производителей компьютерного "железа", включая IBM, от которого многие ждут выравнивания динамики от работы над технологией блокчейн c крупными банками.