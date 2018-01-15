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Иностранные инвесторы сохраняют чистую длинную позицию в рубле


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Минувшая неделя охарактеризовалась снижением индекса доллара, который в пятницу опустился еще почти на 1%.

Евро укрепился к доллару на 1.4% (до 3-летнего максимума в 1.22) на фоне публикации протокола заседания ЕЦБ, ужесточившего свою риторику, и определенного прогресса на переговорах о формировании правительственной коалиции в Германии. Валюты развивающихся стран выросли в среднем на 0.4–0.5%. Лучший результат в составе сводного индекса показало мексиканское песо (+1.2%), а основной темой вновь становятся переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Несмотря на данные Baker Hughes о вводе в эксплуатацию в США 10 буровых установок за последнюю неделю, цена нефти Brent по итогам пятничной сессии выросла еще на 0.9% (до 69.87 долл./барр.), что стало следствием заявлений участников соглашения ОПЕК+ о том, что баланс на рынке нефти пока не достигнут. 

Вопреки общему укреплению аппетита к риску, российский валютный рынок завершил неделю в небольшом минусе. Однако умеренное ослабление рубля, закрывшегося в пятницу на отметке 56.64 к доллару (−0.4%), скорее отражало техническую коррекцию после того как в четверг он закрылся на внутридневном максимуме, несмотря на резкий разворот нефтяных котировок в последние часы торгов на фоне низкой торговой активности.

На наш взгляд, определяющее влияние на динамику рубля продолжат оказывать внешние факторы; помимо прочего, в ближайшие недели мы ожидаем увеличения продаж иностранной валюты экспортерами в связи с наступлением срока очередных налоговых платежей.

Тем временем иностранные инвесторы сохраняют чистую длинную позицию в рубле. По данным Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC), по состоянию на 9 января чистая длинная позиция в рубле составила почти 26 тыс. контрактов против 17 тыс. в начале декабря. Дополнительным свидетельством увеличения длинных позиций служит тот факт, что базис между ставками NDF на локальных и зарубежных площадках за период с начала года опустился до отрицательных значений.

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