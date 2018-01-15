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Автомобильный рынок РФ в 2018 году продолжит расти


Рынки
Ворчик Денис
Денис Ворчик
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в декабре продажи новых легковых автомобилей и ЛКА в России возросли на 14% (здесь и далее – год к году) до 166 тыс. автомобилей, а за 2017 г. – на 11,9% до 1,6 млн.

Объемы реализации новых легковых автомобилей и ЛКА в России сокращались четыре года подряд (2013–2016 гг.), но после слабой динамики в январе–феврале прошлого года в марте рынок продемонстрировал рост, а во 2–3 кв. этот рост ускорился. Среди первой пятерки автопроизводителей (по объемам продаж в РФ) самые высокие темпы роста за прошлый год показали KIA (+22%), Renault (+17%) и LADA (+17%).

В 2018 г. рынок продолжит увеличиваться. В 4 кв. темпы роста объемов продаж снизились относительно предыдущего квартала. Благодаря отложенному спросу, восстановлению потребительской уверенности, а также господдержке автомобильный рынок продолжит расти, но темпы роста, по нашим прогнозам, снизятся до 8–9%. Замедлению темпов роста будет способствовать рост цен и ожидаемое повышение размера утилизационного сбора.

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