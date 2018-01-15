Статистика по инфляции из США привела к кратковременному снижению облигаций EM, но позднее цены восстановились, и бумаги закрылись в целом без изменений. Российские евробонды закрылись без изменений или небольшим снижением.

Доходности ОФЗ упали на 3 бп на фоне спроса нерезидентов, 26207 - 7,34% (-4 бп).

S&P снизило рейтинг Бразилии на 1 ступень до BB-, Brazil 10Y - 4,51% (+3 бп). Что касается корпоративных бумаг, S &P применила выборочный подход - многие корпоративные рейтинги были подтверждены на уровне выше суверенного (например, Vale, Braskem, Votorantim, Embraer, Adecoagro, Gerdau, Fibria, Susano) на фоне большой доли экспорта и сравнительной независимости эмитентов от бразильской экономики.

Активность в сегменте первичных размещений в пятницу пошла на спад, стоит отметить размещение субординированных облигаций La Mondiale 30NC10 с доходностью 4,8% (рейтинг эмитента: A- от S &P). Мы ожидаем, что Фосагро на этой неделе откроет книгу по 5-7-летним бумагам (roadshow завершается 16 января).