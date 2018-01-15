Старт налогового периода останется незамеченным для рубля и ставок МБК

В пятницу MosPrime o/n потеряла 8 б.п., а с конца декабря 2017 г. снизилась с 7,82% - до 7,42% годовых. Два последних дня свободные остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ поддерживались на рекордных уровнях (2,8 трлн руб.), однако после вторника регулятор больше не проводил операций «тонкой настройки» по абсорбированию ликвидности. В подобных условиях банки без видимых усилий вернули Росказначейству 82 млрд руб. по депозитам, привлеченным в сентябре-октября прошлого года. При этом новый депозитный аукцион казначейства в пятницу практически не вызвал интереса у участников, а аукцион РЕПО и вовсе остался без заявок.

Старт налогового периода в понедельник, вероятно, останется незамеченным для ставок и рубля. Также на предстоящей неделе регулятор попытается разместить пятый выпуск собственных облигаций (КОБР-5) на сумму 300 млрд руб., однако все последние размещения и доразмещения выпусков 3 и 4 сопровождались достаточно скудным интересом со стороны банков. Одновременно в систему вернутся 226 млрд руб. от погашения регулятором выпуска КОБР-2.