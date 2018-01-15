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Старт налогового периода поддержит рубль на текущей неделе


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
С начала текущего года заокеанские индексы вторую неделю подряд закрыли на положительной территории обновив исторические максимумы, на фоне ожиданий дальнейшего роста американского ВВП и улучшения на рынке труда, чему по мнению игроков будет способствовать принятый в декабре прошлого года закон о налоговой реформе.

Так по опросам Wall Street Journal, большинство экспертов в 2018 году ждут роста американской экономики на 2,7%. В то же время специалисты выражают сомнения, что позитивный эффект от реформы Трампа будет носить долгосрочный характер, и уже в 2019 году экономисты прогнозируют замедление роста ВВП США до 2,2%.

Сегодня Америка отмечает День Мартина Лютера Кинга, в связи с чем фондовые площадки и банки будут закрыты.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 1,01%, закрывшись на отметке $69,81 на заявлениях ОПЕК о продолжении снижения добычи "черного золота" в первом квартале текущего года. На данный момент локальными поддержками Brent выступают $68,25 и $67,25, сопротивление расположено на уровне $70.

В свою очередь вышедшие данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, показавшие на прошлой неделе рост нефтяных буровых установок в США на десять единиц могут сегодня негативно отразиться на цене барреля.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2262,38 п., прибавив 0,71%. В текущей ситуации локальная поддержка расположена на отметке 2240 п. и основная 2200 п., ближайшее сопротивление-2275 п. и основное 2294 п.

В то же время локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 125400 п., основная находится на уровне 124000п. Сопротивления расположены на отметках 127000 п. и 128000 п.

Рубль по итогам торговой сессии пятницы закрылся на отметке 56,60 по отношению к доллару США, продемонстрировав снижение на 0,1%. В настоящий момент локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступает 56,80 и основным 57,50. Поддержка расположена на отметке 56.

Сегодня стартует налоговый период, который помимо динамики цен на энергоносители станет одним из основных лейтмотивов, оказывающих влияние на курс национальной валюты на текущей неделе.

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