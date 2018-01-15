Позиции рубля остаются сильными из-за высоких цен на нефть

«Россиянин» с открытия торгов подешевел к иностранным валютам. Негативное влияние на него оказала дешевеющая нефть, новости о формировании коалиционного правительства в Германии, а также скорое принятие очередного пакета антироссийских санкций.

На торгах в Европе цена на нефть сорта Brent снижалась до $68,58 за баррель. К нисходящей коррекции её подтолкнули новости о продлении приостановки американских санкций в отношении Ирана на 120 дней. К закрытию торгов цена восстановилась до $69,86.

Единая валюта значительно подорожала к доллару и рублю на сообщении о достижении отличных результатов на переговорах по формированию коалиционного правительства в Германии. Об этом сообщил лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции в отношении России в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшем будущем.

От существенного падения рубль сдержал дешевеющий доллар на рынке форекс и восстановление цен на нефть на американской сессии.

В понедельник, 15 января, баррель нефти смеси Brent торгуется около психологического уровня в $70. Учитывая, что в США биржи не работают, сегодня стоит ожидать коррекционных движений по многим активам.

В паре доллар/рубль сопротивление находится на уровне 56,80 руб. Если покупатели смогут воспользоваться выходным в США, то при пробое сопротивления цена в течение 4-5 часов восстановится до 57,10 руб. за доллар США. В случае дальнейшего роста нефтяных котировок и индекса RGBI, укрепление рубля возобновится с новой силой. Общая техническая картина в паре евро/рубль указывает на дальнейший рост котировок до 69,50 руб.