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Золоту - только вверх


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Похоже, что золото реализует годовые цели около $1350 за тройскую унцию уже в ближайшее время.

По оценкам «Альпари Голд», утром в понедельник, 15 января, драгоценный металл торгуется по $1342,80. Это максимальные с 7 сентября прошлого года уровни. На пути к обозначенной цели есть сопротивление на отметке $1345, пробой которого не оставит препятствий для движения выше. 

В том случае, если рубеж в $1350 будет взят, новой «бычьей» целью станет отметка $1375. Тогда и уровень $1400 замаячит на горизонте.

Основным драйвером для столь мощного подъема цены на золото является ослабление доллара США. К середине зимы «американец» базируется около 1,22 в паре с евро. Последний раз такие отметки в основной валютной паре мы видели в декабре 2014 года. Несмотря на довольно приличные отчеты по инфляции, инвесторы уверены, что Федрезерв США будет повышать процентную ставку в этом году медленными темпами. Это наносит ощутимые удары по американской валюте. 

Пока доллар стоит в слабой позиции, золоту ничто не угрожает. Однако как только ветер рыночных настроений поменяется, драгоценный металл попадет в зону закономерной коррекции с целями на отметках $1315 и $1285 соответственно. Но пока - только вверх. 

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