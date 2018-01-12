В первую половину дня торги на рынке золота проходили в диапазоне $1 315-1 320 за унцию, но затем котировки пошли вверх, следуя за снижением индекса DXY, и в итоге сессия завершилась в середине диапазона $1 320-1 325 за унцию.

Сегодня утром на цены на золото продолжают идти вверх, приблизившись к $1 330 за унцию, что вызывает обеспокоенность, т. к. индекс DXY существенно не изменился по сравнению с вчерашним днем, а доходность гособлигаций США восстанавливается (что обычно оказывает давление на рынок золота).

Мы частично связываем сильную динамику цен на золото с отложенной реакцией азиатских рынков на события, которые произошли вчера в конце дня. Ключевым фактором для повышения цен на золото стали данные по ценам производителей в США, которые оказались слабее прогнозов, а также довольно жесткая риторика протокола декабрьского заседания ЕЦБ (что способствовало укреплению евро против доллара). Сегодня инвесторы ждут данных по потребительской инфляции и розничным продажам в США за декабрь. Оба отчета выходят в 16:30 по московскому времени. Наши аналитики валютного рынка предполагают, что динамика потребительских цен будет слабой, так же как инфляция цен производителей, и это может оказать дополнительное давление на доллар.

Учитывая эти факторы, мы полагаем, что сегодня золото продолжит дорожать, однако после резкого повышения котировок сегодня утром дальнейший потенциал роста будет ограниченным, и рынок золота завершит неделю на уровнях чуть выше $1 330 за унцию.