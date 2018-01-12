Сезон отчетности в США на низком старте

Растет фондовый рынок, растет нефть, растет золото. Ну что еще для полного счастья нужно? Правда, невольно вспоминается ситуация лета 2008 года, когда точно так же росло абсолютно все - и финансовые активы, и коммодитиз. Что было потом - мы тоже прекрасно знаем. Но мы, к сожалению, не знаем, что будет на этот раз и, главное, когда? И поэтому, пока будем радоваться тому, что имеем.

Главными «забойщиками» роста вчера были акции сырьевых компаний и прежде всего акции независимых нефте- и газодобывающих компаний. В среднем они выросли вчера на 1,7%. А рост в отдельных акциях был гораздо больше. Так, акции Chesapeake Energy (CHK) взлетели на 4,75%, а акции Anadarko Petroleum (APC) и того больше - на 5,58%. Столь бурный рост связан, прежде всего, с отложенным спросом. Нефтяные котировки растут уже несколько дней, а вот акции нефтяных компаний в предыдущие дни не спешили следовать за своим поводырем и только вчера кинулись в погоню.

Также шикарнейше смотрелись вчера акции компаний, работающих в сфере услуг. Причем фактически все за малым исключением - чуть подотстали акции ресторанов быстрого питания, которые хоть и показали рост, но совершенно незначительный. Зато безусловными лидерами, как и позавчера, были акции крупнейших авиаперевозчиков. Все они пользовались повышенным спросом инвесторов после того, как еще до начала торгов вышла квартальная отчетность от Delta Air Lines (DAL, +4,76%), которая и по прибыли на акцию и по выручке превзошла все и без того оптимистичные ожидания ведущих аналитиков.

Еще один герой вчерашнего дня - лидер в сегменте солнечной энергетики компания First Solar (FSLR). Ее акции взлетели вчера почти на 10% на фоне положительной рекомендации «STRONG BUY» от аналитиков Vertical Group, а также перспектив более динамичного развития в 2018 году.

А вот в технологическом и биотехнологическом секторах мы увидели лишь выборочный спрос на отдельные акции. Всеобщей эйфорией здесь и не пахло. Также относительно низкий спрос наблюдался и в финансовом секторе. И это несмотря на то что торги проходили в преддверии выхода отчетности крупнейших банков.

Однако все эти мелкие «недопокупки» пока мало кого расстраивают. Индексы уверенной поступью продолжают лететь вверх и бить один за другим свои же вчерашние исторические максимумы. И остается пожелать только одного - так держать!

Ожидания рынка 12 января

Не заметили - а уже подошла к концу вторая рабочая неделя нового года. И у нас есть все шансы увидеть ее завершение на позитивной волне. Со вчерашнего дня мало что изменилось. Ну разве что в нефти мы видим небольшую (даже скорее мизерную) фиксацию. Причем эта фиксация пока чисто техническая, то есть поводов для падения нефтяных цен нет.

Единственно, резкое движение на рынке - это ослабление доллара к евро и британскому фунту. Собственно, на этом растет золото, которое уверенной поступью идет к максимума 3-х месячной давности в районе 1350 долларов за тройскую унцию.

Что же касается обстановки на фондовых рынках, то здесь тоже ничто не вызывает особого беспокойства. В Азии как всегда смешанная динамика. Сегодня хорош был Китай и Гонконг, где основные индексы выросли почти на 0,5% и на 1% соответственно. А вот в Японии ведущий индекс Nikkei-225 после ударной встречи Нового года, когда он вырос почти на 5%, в последние дни решил взять некоторую передышку и вот уже 3-й день сползает вниз, теряя каждый раз по несколько десятых процента. А вот европейские фондовые рынки сегодня в первой половине дня все сплошь окрасились в зеленый цвет. Рост небольшой - в пределах 0,2%, но достаточно дружный.

Главным же событием сегодняшнего дня на американском рынке, безусловно, станет выход квартальной отчетности от ведущих американских банков - JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). Именно эти банки дадут официальный старт новому сезону отчетности на американском рынке. Относительно самой отчетности, то как это ни странно и вопреки более ранним весьма позитивным ожиданиям, консенсус прогноз аналитиков по банкам очень осторожный. Наибольший позитив аналитики надеются увидеть в отчетности Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC). А вот отчетность банка JPMorgan Chase (JPM), как считают многие, может преподнести неприятные сюрпризы. Позитивным же моментом по всем банкам является тот факт, что 2018 год должен быть для банковского бизнеса более благоприятным нежели год прошедший.

Ну и наконец, общий прогноз на сегодня. Здесь все хорошо. И если банки нас сильно не разочаруют (что вообще-то маловероятно), то у нас есть все шансы увидеть сегодня очередное обновление исторических максимумов по всем индексам с небольшим ростом и прежде всего в акциях технологического и коммунального сектора, которые были в последнее время в числе отстающих.