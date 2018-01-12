Решение о продлении пакта «ОПЕК+» до конца 2018 года обнадеживает участников рынка в краткосрочной перспективе. Поведение крупных производителей и потребителей поддерживает хрупкий баланс, сложившийся на рынке благодаря проведению скоординированной политики, однако риски относительно амбиций сланцевых производителей, политической ситуации на Ближнем Востоке и в АТР, экономической и экологической политики в Китае и мире в целом, сдерживают оптимизм и сохраняют выжидательную позицию участников рынка в 2018 году.

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Рынок газа 2017: тенденции и перспективы

Участников опроса Thomson Reuters попросили оценить динамику развития глобального газового рынка за последний год. Примерно равное число респондентов – 43% и 41% – оценили развитие рынка как довольно значительное и умеренное соответственно. Еще 10% наблюдали значительное развитие и всего 6% отметили слабое развитие.

Кроме того, эксперты оценили степень влияния кризиса на газовый рынок Европы и США. 41% опрошенных оценивают это воздействие как умеренное. Чуть меньше, чуть больше четверти опрошенных (28%), оценили влияние кризиса как довольно значительное. Пятая часть участников исследования (20%) оценили воздействие как слабое, тогда как 10% респондентов считают, что кризис значительно повлиял на рынки Европы и США. Всего 1% опрошенных ответили, что кризис вообще никак не повлиял на газовый рынок.

Опрошенные также обозначили основные тенденции, которые преобладали на газовом рынке ЕС на протяжении 2017 года. Так, примерно равное количество респондентов выбрали приток на европейский рынок СПГ из США (33%) и увеличение российского экспорта в Европу (32%). Чуть меньше – 25% – считают, что снижение уровня добычи газа в Европе стало основной тенденцией газового рынка в 2017 году. Лишь 10% выбрали снижение гибкости поставок газа в Европе.



