Условия денежно-кредитного рынка РФ улучшаются

Уровень краткосрочных процентных ставок продолжил снижаться. На рынке МБК 1-дневные кредиты вчера обходились в среднем под 7.50% годовых (-3 бп), 7-дневные – под 7.73% годовых (-3 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день –под 7.12% годовых (-8 бп).

Конъюнктура рынка должна остаться благоприятной до конца текущей недели. Однако уже на следующей неделе стартует налоговый период января, который окажет давление на ликвидность и ставки. Совокупный объем основных налоговых платежей мы оцениваем в 1.42 трлн руб.

Рубль заметил дорогую нефть

Торги на валютном рынке вчера завершились заметным укреплением рубля. Российская валюта наконец-то обратила внимание на высокий уровень нефтяных котировок. Курс доллара на закрытие биржи составил 56.43 руб. (-60 коп.), курс евро – 67.86 руб. (-39 коп.). На международном валютном рынке доллар продолжил сдавать позиции. По итогам дня основная валютная пара выросла на 70 бп до $1.2030.

Нефтяные котировки вчера продолжили расти, цена барреля североморской нефти кратковременно поднималась выше уровня в $70 за барр. Тренд на сокращение мировых запасов к долгосрочному среднему уровню остается в силе, что подогревает интерес к нефтяному рынку, а потенциальное возникновение дефицита сырья из-за снижения инвестиций в отрасль в последние годы уже не является абсурдным прогнозом.

Оптимизм нефтяного рынка и в целом благосклонное отношение инвесторов к риску позволило рублю игнорировать увеличение объема покупок валюты Минфином на следующий период на 16% до 15.1 млрд руб. в день. Участникам рынка проходится смириться с тем, что реакция на нефтяные цены теперь будет происходить лишь в случае их существенного отклонения.