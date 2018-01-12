FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рост потребительских цен в РФ в текущем году ускорится до 4,2%


Облигации / Рынки
Ольга Стерина
Ольга Стерина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
ОФЗ завершили день небольшим ростом доходностей, несмотря на укрепление рубля…

Динамика рублевых активов по итогам вчерашнего дня оказалась неоднозначной. Рубль никак не отреагировал на объявление Минфином параметров валютных интервенций в январе нынешнего года, которые будут проводиться согласно новому бюджетному правилу. В период с 15 января по 6 февраля их совокупный объем составит 257,1 млрд руб., что транслируется в ежедневный объем покупки, равный 15,1 млрд руб. – это на 20% выше декабрьского уровня, который был рекордным с начала проведения интервенций. Впрочем, рост объема покупки валюты в текущем году был ожидаем: исходя из нашего прогноза цен на нефть в текущем году (57 долл./барр. для марки Brent), предполагающего более сильный рубль, интервенции могут превысить 1,3 трлн руб. по сравнению с 830 млрд руб. в 2017 г., что, учитывая накапливаемый эффект от их проведения, будет более чувствительным для валютного рынка. С другой стороны, те же более высокие цены на нефть приведут к увеличению торгового баланса и отчасти нивелируют негативное влияние на курс.

К вечеру рубль начал укрепляться на фоне ослабления доллара к основным валютам после публикации макроданных в США и резкого роста цен на нефть. Котировки марки Brent протестировали уровень 70 долл./барр. впервые с декабря 2014 г., но поздно вечером вернулись к 69,2 долл./барр. Российская валюта завершила основную торговую сессию вблизи отметки 56,85 руб./долл., а уже после подорожала до 56,5 руб./долл. Однако, несмотря на укрепление рубля, доходности большинства ОФЗ выросли, при этом стоит отметить, что активность на рынке была очень низкой по сравнению со вторником и средой, торговый оборот едва превысил 12 млрд руб. Котировки рублевых госбумаг снизились в среднем на 0,1–0,2 п.п. от номинала, что привело к подъему кривой примерно на 2–5 б.п.

…и хорошую статистику по инфляции

Согласно данным Росстата, рост потребительских цен с 1 по 9 января составил 0,2%, среднесуточные темпы роста цен оказались вдвое ниже соответствующего показателя 2017 г. В годовом выражении инфляция вновь начала замедляться, составив 2,3% против 2,5% на конец декабря. По итогам первой январской недели говорить об изменении тренда, на наш взгляд, рано, мы прогнозируем постепенное ускорение инфляции в нынешнем году. Согласно нашим оценкам, в 2018 г. рост потребительских цен ускорится до 4,2% с 2,5% в 2017 г. На этом фоне ЦБ будет продолжать снижение ключевой ставки, однако уже не столь быстрыми темпами, как в 2017 г. Опираясь на наш прогноз инфляции, мы ждем, что ставка будет снижена в текущем году до 7%, при этом основное снижение придется на первое полугодие, когда индекс потребительских цен будет ниже таргета ЦБ (4%). Рост угла наклона кривой, начавшийся в конце прошлого года, продолжится. Процесс нормализации вида кривой займет два года – в течение этого периода ЦБ должен завершить цикл снижения ключевой ставки, доведя ее до 2% в реальном выражении к концу 2019 г. Мы ожидаем, что по итогам 2018 г. доходности двухлетних ОФЗ опустятся до 6,5% годовых, десятилетних – до 7,25%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ