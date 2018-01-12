Опубликованный вчера протокол декабрьского заседания ЕЦБ удивил всех

По мнению регулятора, европейская экономика близка к траектории устойчивого роста, а инфляция имеет все шансы приблизиться к целевому уровню после исчерпания временных факторов. В итоге риторика относительно программы выкупа активов может ужесточиться уже к марту 2018 г.

Аналитики SG также отметили растущие шансы на более быстрое (уже к сентябрю) сворачивание программы QE, хотя и сохранили свой прогноз на декабрь, отмечая аккуратность действий ЕЦБ. По мнению наших коллег, первое повышение ключевой ставки состоится ближе к июню 2019 г. При таких обстоятельствах весьма закономерным выглядела реакция Bunds’10 (0.58%, +4бп), хотя это еще не конец движения – стратеги SG ожидают преодоление отметки 0.75% к средине текущего года.

Дополнительным поводом для оптимизма в еврозоне может стать близость разрешения политической неопределенности. По сообщениям СМИ, после длительных переговоров правящая партия приблизилась к созданию коалиции с социально-демократической партией (СДПГ). И все же риски остаются, так как партийный съезд СДПГ 21 января может отказать в поддержке А. Меркель.