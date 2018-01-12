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Опубликованный вчера протокол декабрьского заседания ЕЦБ удивил всех


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Регулятор сменил осторожный тон на ястребиные заявления намного раньше, чем предполагали многие эксперты.

По мнению регулятора, европейская экономика близка к траектории устойчивого роста, а инфляция имеет все шансы приблизиться к целевому уровню после исчерпания временных факторов. В итоге риторика относительно программы выкупа активов может ужесточиться уже к марту 2018 г.

Аналитики SG также отметили растущие шансы на более быстрое (уже к сентябрю) сворачивание программы QE, хотя и сохранили свой прогноз на декабрь, отмечая аккуратность действий ЕЦБ. По мнению наших коллег, первое повышение ключевой ставки состоится ближе к июню 2019 г. При таких обстоятельствах весьма закономерным выглядела реакция Bunds’10 (0.58%, +4бп), хотя это еще не конец движения – стратеги SG ожидают преодоление отметки 0.75% к средине текущего года.

Дополнительным поводом для оптимизма в еврозоне может стать близость разрешения политической неопределенности. По сообщениям СМИ, после длительных переговоров правящая партия приблизилась к созданию коалиции с социально-демократической партией (СДПГ). И все же риски остаются, так как партийный съезд СДПГ 21 января может отказать в поддержке А. Меркель.

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