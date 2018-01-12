"Алроса": разочаровывающие продажи в декабре

За весь год продажи составили приблизительно $4 267 млн, включая $4 170 млн необработанных камней. Компания ожидает сбалансированного 2018 года при умеренном росте мирового спроса на алмазы и неизменной добыче.

Наше мнение. Достаточно разочаровывающие продажи, на наш взгляд, которые предполагают снижение объемов необработанных алмазов на 30% м/м. При годовом сопоставлении показатели выглядят лучше, предполагая рост на 32%, однако в целом мы ожидали, что продажи алмазов будут ближе к $300 млн, свидетельствуя о постепенно восстановлении рынка.

Невысокие продажи и риск отсрочки продажи газовых активов из-за расследования ФАС ставят под сомнение нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ.