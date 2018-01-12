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В фокусе Китай, ОПЕК и ЕЦБ


Рынки
Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 
Опасения в отношении перспектив роста мировой экономики снизились после того, как Китай заявил, что не намерен прекращать покупку американских казначейских облигаций, а протокол заседания ЕЦБ показал, что регулятор позитивно оценивает состояние и перспективы экономики региона.

Дополнительным фактором поддержки станет стабильная динамика Brent, которая торгуется выше $69 за барр. на фоне ожиданий ребалансировки рынка и роста мировой экономики.

Потоки фондов: лучшая неделя для России за последние годы. Начало 2018 г. стало очень позитивным периодом для активов развивающихся рынков, что оказало существенную поддержку России. Мы считаем, что позитивный импульс может сохраниться еще несколько недель, однако не видим потенциала роста на горизонте 6-12 месяцев.

Газпром нефть: намерение сократить план добычи на месторождении Бадра – нейтрально. Намерение компании удерживать добычу на месторождении Бадра в Ираке на прежнем уровне противоречит общему плану компании по увеличению добычи, однако позволит проекту стать экономически эффективным.

Алроса: продажи в декабре – падение на 30% м/м, негативно. Мы подтверждаем негативный взгляд на акции компании, поскольку наблюдаем не просто отсутствие сезонного оживления спроса, но и падение продаж на 30%. Акции Алросы торгуются с премией почти 30% к бумагам Норникеля по мультипликатору M2M P/E.

Обувь России: первое интервью гендиректора после IPO. В рамках своего первого интервью после IPO гендиректор и основной акционер компании подтвердил амбициозные планы расширения сети, а также допустил возможность того, что Обувь России в конечном счете станет консолидатором рынка.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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