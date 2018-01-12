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Денежный рынок: повышение стоимости однодневного валютного свопа


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Волатильность на рынке однодневного валютного свопа вчера была минимальной.

Средневзвешенная ставка восстановилась до 6.37% (+71 бп), а ставка на межбанке впервые за последние шесть сессий не опускалась ниже уровня бида Банка России. Вечером на рынке несколько активизировались продавцы, в результате чего закрытие произошло на более низком уровне (6.11%). Более длинные кросс-валютные ставки торговались разнонаправленно. Кривая NDF сместилась вверх на 4–6 бп, в то время как ставки кросс-валютных свопов, наоборот, снизились на  2–5 бп. На кривой процентных свопов движение происходило только в среднем и дальнем сегментах (+3–4 бп).

Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ вновь снизились (в среднем до 6.2%) в связи с дефицитом отдельных среднесрочных бумаг на рынке. Так, в случае ОФЗ-26214 и ОФЗ-26215 ставки составили около 4% или даже ниже. Объем привлечения в рамках однодневного репо с Банком России в среду увеличился до 39 млрд руб. (+34 млрд руб.), что, как мы полагаем, было связано с пополнением банками баланса корсчетов в ЦБ в начале очередного периода усреднения резервов.

Мы ожидаем, что в ближайшие несколько дней обязательства банков по однодневному репо с регулятором вернутся к более привычному уровню (3–5 млрд руб.). Аукционы однодневного и недельного репо с Федеральным казначейством не состоялись ввиду отсутствия заявок. Вместе с тем Казначейство разместило 500 млн долл. на 12-дневных валютных депозитах по средневзвешенной ставке 1.4%. 

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