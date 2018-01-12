Акции Башнефти (BANE) подорожали на 5.1%, МТС (MTSS) – на 3.0%, Роснефти (ROSN) – на 2.3%, Транснефти (TRNFP) – на 2.2%, Московской биржи (MOEX) – на 1.7%. Заметным фактором влияния на динамику индекса РТС стал характер торгов в валютной секции – возобновилось снижение по паре доллар-рубль на фоне ослабления доллара США на мировом валютном рынке (пара евродоллар вновь превысила 1.2 после публикации стенограммы декабрьского заседания ЕЦБ, которая подтвердила планы по сворачиванию программы выкупа активов).

Во втором эшелоне было отмечено повышение. по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции компании Квадра (TGKD) подорожали на 4.8%, Ленэнерго (LSNG) – на 4.0%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 4.0%.

Фондовые индексы США повысились на 0.7% - 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня не исключена приостановка подъема по индексу РТС. Хотя внешний фон в целом остается умеренно-благоприятным, вероятным сценарием выглядит пауза в росте цен на нефть после приближения к отметке $70 за баррель по фьючерсам на Brent.

Характер торгов на западных фондовых площадках также может измениться под влиянием данных по розничной торговле и динамике потребительских цен в США, публикация которых ожидается сегодня в 16:30 мск.

На валютном рынке, по данным технического анализа, пара доллар-рубль может найти некоторую поддержку вблизи отметки 56.5, но среднесрочный тренд остается нисходящим.