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Brent по $70: еще немного вверх и ждем коррекции


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
После рекорда и уровня $70,05 за баррель Brent нефть ограниченно отступает.

Устойчивый подъем цены, связанный со снижением американских запасов черного золота, неплохими результатами сделки ОПЕК и общей положительной конъюнктурой, имеет все шансы продолжиться, но чем выше, тем больше рисков технической коррекции.

Основной вопрос сейчас заключается в следующем: нефть по $70 - это случайность или новая старая реальность? Техническая картина торгов Brent дает понимание, что еще одной «бычьей» целью может служить отметка $72 и поле вокруг нее. Но забраться выше уже будет сложно, так как вовсю будет работать фактор перекупленности и избыточный оптимизм, которые в комплекте выступят против покупателей, как только появится повод. О полноценном откате цены в то же время будем говорить при пробое баррелем Brent рубежа $68-68,2 вниз. 

Фундаментальная картина в нефти, безусловно, на стороне «быков». Статистика из США по запасам черного золота уже более двух месяцев подтверждает заметное сокращение, несмотря на одновременный планомерный рост запасов бензина и дистиллятов в силу сезонного фактора. Страны-члены ОПЕК+ продолжают работу внутри рамок соглашения по заморозке нефтяной добычи. И что особенно заметно влияет сейчас на нефтяные цены, так это американские сланцевики, которые совсем не так активны, как могли бы быть. 

Сегодня вечером выйдут свежие данные от Baker Hughes по численности буровых установок в США за неделю, и есть шанс, что их изменение будет или нулевым (неделей прежде количество сократилось), или снизится на 2-3 единицы. Для сырьевой цены это будет еще одним сигналом к проходу вверх. 

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