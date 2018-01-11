В течение 2018 года нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $63-72

Котировки сорта Brent находятся у отметки $69,5 за барр, а сорта Light – у $64 за барр. Большинство рыночных ценообразующих факторов говорят в пользу сохранения близких к текущим уровней вплоть до конца 2018 года.

Стоит отметить улучшение глобального баланса спроса и предложения. По данным EIA, в декабре 2017 года мировое потребление превышало спрос на 0,63 млн барреля в сутки. Объём предложения сдерживается продленным соглашением ОПЕК+ и многочисленными форс-мажорными факторами (очередной взрыв нефтепровода в Ливии, политическая нестабильность в Иране, масштабный экономический и политический кризис в Венесуэле).

Поддержку спросу на сырье оказывает ускорение мировой экономики: Всемирный банк в январском обзоре очередной раз повысил прогноз по темпам роста мировой экономики на 2018 год – на этот раз на 0,2 п.п. до 3,1% г/г. Между тем, на немонополизированных сырьевых рынках при стабильном превышении потреблением уровня производства соответствующие котировки обычно имеют тенденцию к росту зачастую выше уровня себестоимости наиболее трудноизвлекаемых месторождений. Также важную роль в ценообразовании играет относительно слабый доллар.

По всей видимости, ужесточение монетарной политики ЕЦБ в 2018 году ограничит рост индекса доллара (DXY) и фактор негативной валютной переоценки (цены на нефть номинированы в долларах США) не окажут значимого влияния на котировки «чёрного золота».

Мы подтверждаем прогнозный диапазон базового сценария по сорту Brent в диапазоне $63-72 за баррель к концу 2018 года.