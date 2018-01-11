Правительство утвердило программу субсидирования ипотечных кредитов на 600 млрд руб

Общий размер выделяемых субсидий составит 600 млрд руб. В рамках данной программы в 2018–2022 гг. при рождении второго или третьего ребенка семьям будет предоставлена возможность получить ипотечный кредит по ставке 6%.

Суть программы заключается в компенсации банкам из бюджета разницы между ставкой, рассчитываемой как ключевая ставка плюс 200 бп, и упомянутой ставкой в 6%. Возможностью получения ипотеки под 6% семьи смогут воспользоваться в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет – при рождении третьего ребенка. Максимальный размер привлекаемого кредита составит 8 млн руб. для жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 3 млн руб. – для других регионов. Действие программы распространяется только на первичный рынок жилья, при этом субсидированная ставка может быть применена для рефинансирования ранее привлеченных жилищных кредитов.

Насколько мы понимаем, данная программа направлена прежде всего на стимулирование роста рождаемости в стране и не окажет существенного влияния на состояние рынка жилья. За 10м17 уровень рождаемости в России снизился на 11% г/г, что отражало влияние факторов, в последние годы оказывающих давление на потребительский спрос и демографическую ситуацию. Субсидирование ипотечных кредитов вводится дополнительно к программе «материнского капитала», в рамках которой при рождении второго (и каждого последующего) ребенка семья получает финансовую поддержку в размере 453,026 руб. В настоящее время обсуждается продление этой программы до 2021 г.

Согласно последним данным, в 4к17 средняя ставка российских банков по новым ипотечным кредитам опустилась ниже 10%. Мы полагаем, что в условиях смягчения денежно-кредитной политики ставки могут снизиться еще на 150–200 бп. По нашим расчетам, субсидирование 3 млн руб. кредита под 6% позволит семье сэкономить 5 тыс. руб. в месяц (против кредита по рыночной ставке 8%).

Мы считаем, что реализация данной программы в целом позитивно отразится на состоянии потребительского спроса, в том числе на жилье, но едва ли послужит толчком для структурного роста продаж жилой недвижимости. Предыдущая программа ипотечных субсидий, реализованная в 2015–2016 гг., была в основном ориентирована на стимулирование роста кредитов и продаж жилья в условиях высоких процентных ставок. Жестких критериев участия в программе она не предусматривала, а общий объем новых кредитов, охваченных программой, составлял порядка 1 трлн руб. Продажи жилой недвижимости тогда действительно заметно выросли.