По итогам 2018 года инфляция в РФ составит около 5%

Таким образом, с середины 2017 г. текущая инфляция держится на уровнях, которые с исторической точки зрения считаются атипичными. Вместе с тем следует обратить внимание на достаточно ограниченные признаки снижения инфляционной волатильности. Волатильность может постепенно снизиться только в условиях улучшения структуры потребительской корзины. Учитывая неустойчивость инфляционных трендов и опираясь на наши прогнозы потребительского спроса и развития внешней ситуации, мы ожидаем, что в начале 3к18 годовая инфляция вернется к уровню 4%, а по итогам 2018 г. составит около 5%.

Годовая инфляция в декабре осталась на уровне ноября за счет того, что изменения в динамике отдельных составляющих индекса практически нивелируют друг друга.

• Годовая инфляция в продовольственном сегменте составила 1.1% (как и в ноябре) вследствие того, что ускорение роста цен на плодоовощную продукцию (1.2% г/г против −2.5% г/г в ноябре) компенсировалось умеренным снижением цен на остальные категории. Наиболее значительно подешевели сахар (−24% г/г) и яйца (−14%).

• Инфляция в непродовольственном сегменте (2.8% г/г) оставалась неизменной в течение всего квартала. Определяющее влияние на общий уровень инфляции оказала динамика цен на мобильные телефоны (−4.5% г/г) и табачные изделия (+8.6% г/г).

• Услуги оказались единственной сферой, инфляция в которой (4.4% г/г) превысила целевой уровень Банка России. Особенно заметно целевой показатель превышен в таких категориях, как образование (7.5%) и услуги пассажирского транспорта (6.8%).

Рассчитываемый нами индекс s-core, на который мы ориентируемся в качестве основного индикатора инфляции, определяемой уровнем спроса, остался на уровне 4.5% г/г.

По нашим расчетам, в начале 3к18 годовая инфляция вернется к уровню 4%, а по итогам 2018 г. составит около 5%. На наш взгляд, ключевыми структурными факторами, определяющими направление инфляции – как в нынешнем, так и в последующие годы – останутся цены на продовольствие и состояние обменного курса. Мы ожидаем, что в этом году рефляция произойдет за счет цен на услуги, тесно коррелирующих с ростом доходов и зарплат, а также цен на продукты питания, которые нормализуются после двух лет благоприятного эффекта от шоков в области предложения.

На наш взгляд, у Банка России существуют все основания для смягчения денежно-кредитной политики в 1п18 – пока инфляция не достигнет целевого уровня (как ожидается, в начале 2п18), после чего потенциал для дальнейшего смягчения сократится. Исходя из этого мы ожидаем, что основное снижение ключевой ставки произойдет в 1п18, а по состоянию на конец года она составит 7.0%.