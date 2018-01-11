В 2018 году инфляция в РФ может снова быть ниже, чем ожидалось

Эти данные совпали с еженедельной статистикой. Таким образом, годовая инфляция в России в декабре осталась на уровне 2,5%, что является самым низким показателем в современной истории страны.

Данные по отдельным категориям говорят о том, что значительнее всего по сравнению с предыдущим годом замедлился рост цен на продукты питания (исключая фрукты и овощи): они подорожали лишь на 1,0% против 6,0% в 2016 году. Отчасти это было обусловлено хорошим урожаем (за 11М17 производство в сельском хозяйстве увеличилось на 2,5% относительно 11М16) и укреплением рубля. Годовой рост цен на непродовольственные товары также замедлился - до 2,8% по сравнению с 6,5% в 2016 году. При этом в сфере услуг уровень инфляции мало изменился: цены повысились на 4,4% в 2017 году и на 4,9% в 2016.

Базовый индекс потребительских цен (не учитывающий волатильные категории цен и регулируемые тарифы) в декабре вырос на 0,2% по сравнению с ноябрем и на 2,1% по сравнению с декабрем 2016 года. Таким образом, базовая инфляция оказалась ниже, чем общий годовой показатель. Это может означать, что ускорение инфляции остается достаточно слабым, и в 2018 году она может снова быть ниже, чем ожидалось.