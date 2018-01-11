Дерегуляция финансового сектора США началась - S&P500 закроет сессию на уровне 2755 п

В центре внимания инвесторов оказалось повышение доходности десятилетних облигаций на фоне новостей о планах Китая отказаться от покупки американского долга. Также давление на рынок оказало сообщение о том, что власти Канады готовы к выходу США из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA)

Курс доллара на этом фоне продолжил снижение и по отношению к евро и опустился с 1,1937 до 1,1958 от.

Всемирный банк представил новый прогноз по глобальной экономике на текущий год. По мнению аналитиков ВБ, мировой ВВП ускорит рост до 3,1%. Основанием для позитивного прогноза стал более сильный, чем предполагалось, соответствующий результат за 2017 год. Лидером роста за ушедший год, безусловно, стали США. Считаем, что американский ВВП в 2018-м обгонит по темпам роста среднемировой показатель и прибавит 3,5%, поскольку практически все действия Дональда Трампа ориентированы на поддержку бизнеса, который улучшает состояние экономики.

Небольшая фиксация прибыли произошла из-за разговоров о выходе США из торгового соглашения NAFTA. Мы полагаем, что это лишь временный откат перед сильным ростом во время сезона отчетов. После каникул администрация Белого дома ведет работу в нескольких направлениях по выполнению предвыборных обещаний президента. Одним из них стала дерегуляция финансового рынка. Она должна выразиться в изменении законодательного акта 1977 года о реинвестировании, который не позволяет выдавать кредиты бедному населению. Если этот закон упростят, то банки получат новый сегмент клиентов с низким достатком без кредитной истории. На фоне растущих зарплат и низкой безработицы это не окажет негативного эффекта, а, напротив, обеспечит дополнительный драйвер роста финансовому сектору. Считаем, что XLF окажется в лидерах сегодняшнего роста и его движение вверх продолжится до конца недели.

В 16:30 по мск выйдут еженедельные данные по динамике заявок на пособие по безработице, прогнозируем, что результат будет ниже среднерыночных ожиданий и составит 240 тыс. Это придает мощный позитивный импульс как XLF, так и рынку в целом. В это же время будет опубликована статистика по индексу цен производителей. Ожидается его изменение на 0,2% месяц к месяцу, это будет нейтрально для динамики на фондовых площадках. S&P500 в течение дня не продемонстрирует выраженной динамики, расти в его составе будет только финансовый сектор, индекс завершит сессию на уровне 2755 пунктов.