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Почему Китай не откажется от покупок американского госдолга


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
В середине недели Китай заставил участников рынка фиксировать прибыль после многодневного роста. Снижение обусловлено опасениями перемен денежно-кредитной политики в КНР.

Событие недели в сфере макроэкономики уже произошло. Валютное управление КНР может быть намерено уменьшить или приостановить приобретения трежерис. Речь идёт о возможности скорого отказа от практики вложения долларовых резервов в гособлигации США, длившейся несколько десятилетий.

Тем не менее, последнее китайское предупреждение о возможности полностью отказаться от покупок новых выпусков госдолга в США, которое должно было обескуражить инвестиционное сообщество, фактически снизило индекс Dow на только 0,07%, и курс доллара тоже обвалить не удалось. О чём это говорит? По нашему мнению, об огромном запасе прочности и о потенциале роста международных компаний на биржах Nyse и Nasdaq, о взаимосвязи отдельных частей мировой экономики в едином целом. 

Ямайская система, в которой валютный курс обеспечивается системой взаимной задолженности, ещё раз доказала свою эффективность. У Китая около 29% зарубежных государственных держаний американского госдолга, но только 19% всего госдолга. Может ли КНР, поучаствовавшая в развитии валютных войн, теперь запустить волну взаимных отказов от приобретения госдолга? С точки зрения финансовых показателей, нет. У того же Евросоюза, скажем, 20% американских госбондов, у Японии 17%, и вряд ли они будут договариваться с Китаем, потому что таких высоконадёжных активов, как в США, с доходностью значительно выше нуля, в Европе и Японии не так много. 

Отказавшись от закупок госдолга США, экономика Китая пытается рубить сук, на котором сидит не она лично, а вся миросистема, и поэтому ситуация напоминает бурю в стакане воды. Конечно, доходности трежерис немного повысятся, если Пекин прекратит покупать госбонды Америки, которых держал на примерно $1,189 трлн. Но найдёт ли он другой такой же актив по сочетанию риска и доходности? Конечно, нет. А станет ли более развитой державой? Навряд ли. В системе взаимной задолженности, меньше всего долгов США на балансе стран, не принадлежащих к Большой семёрке. Например, у Сингапура, при его сложном положении в экосистеме полупроводников и морского транспорта, только 2% "безрисковых" американских бондов. У Таиланда - 1%, у Российской Федерации - в районе 1,65%. 

В долгосрочной перспективе, китайская экономика имеет все шансы остаться региональным лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сигнал касательно трежерис, возможно, задумывался как ответ на стремление Вашингтона разделить ответственность за международный процесс двух Корей. Если Пекин и вправду откажется от новых выпусков американского госдолга, это будет шаг пугающий, и поэтому запоминающийся. Тем не менее для доллара пока особой угрозы не представляет. Пекин только пытается стать лидером международной экономики, и в очень своеобразной форме.

Меру нужно рассматривать в контексте других шагов КНР по спасению экономики, кредитования, наконец, реноме юаня в сложном кредитном климате. Региональное лидерство в экономике - сложная задача, на которую в обозримом будущем в АТР могут замахнуться и Россия, и США. 

Вместе с историей с госдолгом, Китай обновил формулу индикативного курса юаня. Так он мог сбить курс юаня, но произвёл пока неоднозначное воздействие на валютный рынок, в основном, потому, что юань, будучи более конвертируемым, остаётся экзотикой, с точки зрения ликвидности. В ответ на меру КНР, способную повысить юань, инвесторы стали покупать прямых конкурентов юаня, таких как иена и евро. Вероятно, предчувствуя, что перемен валютной политики будет недостаточно для того, чтобы произвести впечатление, на восточном направлении решили попутно предупредить о кардинальной смене в чисто финансовом вопросе об инвестировании валютных резервов КНР, но и здесь не всё гладко. По этой причине нет достаточных оснований для паники по поводу доллара после не произошедшего и не планируемого отказа Китая от покупок госдолга США.

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