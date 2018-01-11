Учитывая текущие высокие цены на нефть, прогноз бюджета РФ на этот год выглядит осторожно оптимистичным

Сильное замедление инфляции было отмечено в динамике цен на продовольственные товары – благодаря хорошему урожаю рост цен замедлился до 1,1% г/г (против 4,6% г/г в 2016 г.), а также в непродовольственной инфляции, которая составила 2,8% г/г в 2017 г. (против 6,5% г/г в 2016 г.). В сфере услуг рост цен не изменился с 2016 г., составив 4,4% г/г в прошлом году против 4,9% г/г в 2016 г. Учитывая сильный дефляционный тренд в 2017 г, мы ожидаем, что инфляция выйдет на уровень примерно 2,0% г/г к концу весны этого года; однако мы полагаем, что годовая инфляция в 2018 г. вернется к ориентиру ЦБ 4,0% г/г.

Международные финансовые институты ожидают, что рост ВВП в России составит 1,7-2,0% г/г: нейтрально

Всемирный банк повысил свой прогноз роста ВВП России до 1,7% г/г в 2018 г. и до 1,8% г/г в 2019 г. Улучшение прогноза связано с высокими ценами на нефть (средняя цена на нефть составила в 2017 г. $55/барр.), а также улучшением прогноза по инфляции. В ноябре 2017 г. МВФ также повысил свой прогноз по росту российского ВВП до 1,6% г/г в 2018 г. Наш прогноз роста ВВП на 2018 г. остается немного ниже – 1,5% г/г, что отражает наши опасения по поводу структуры ВВП и слабой динамики промпроизводства за последние месяцы.

Правительство исчерпало средства Резервного фонда; с 1 февраля будет действовать только Фонд национального благосостояния: нейтрально

По итогам 2017 г. правительство исчерпало средства Резервного фонда, направив примерно 1 трлн руб. на покрытие бюджетного дефицита – по оценке Минфина, он составил около 1,5 трлн руб., или 1,6% ВВП в 2017 г. Благодаря высоким ценам на нефть в 2017 г. (средняя цена Brent составила $55/барр.) дефицит оказался ниже первоначальной оценки правительства (1,9 трлн руб.), что предусматривает фактическую балансирующую бюджет цену на нефть $69/барр. и практически соответствует нашей первоначальной оценке в 70 $/барр. С 1 февраля Резервный фонд будет упразднен и в России сохранится только Фонд национального благосостояния, средства которого на сегодняшний момент насчитывают почти $62 млрд (3,7 трлн руб.). Тем не менее, в 2017 г. российское правительство накопило почти 0,8 трлн руб. на своих текущих счетах – эта сумма добавится к госсбрежениям в 2018 г. Учитывая текущие высокие цены на нефть, прогноз бюджета на этот год выглядит осторожно оптимистичным.