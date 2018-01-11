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Денежный рынок: наметившееся в новом году ралли уже начало спотыкаться


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Наметившееся в новом году ралли уже начало спотыкаться: уже в среду в отсутствие явных информационных поводов ход торгов утратил общий вектор.

Снижение доходностей (-1-6 бп) в середине кривой сопровождалось слабой коррекцией в длине (+1-2 бп) и значительной в коротких бумагах (от +5 бп в 1.3-летней 26216 до +19 бп в 26204, 0.2 года).

Итоги первого аукционного дня соответствуют общей картине в сегменте ОФЗ. На 20 млрд рублей в 10-летней 26212 был предъявлен спрос в размере 19.7 млрд, что обусловило, с одной стороны, размещение лишь 90% заявленного объёма, а с другой – премию по доходности к закрытию вторника в 1 бп. В то же время, покупателям явно приглянулась 4-летняя 25083. Все 20 млрд были сметены с переспросом 3.53х и дисконтом -2 бп, притом не менее 60% реализованного объёма были выкуплены одним покупателем. Серия 25083 сохраняет свою привлекательность вопреки низкой ликвидности: относительно недавнего первичного размещения в октябре прошлого года она предлагает 14 бп сверх 3.6-летней серии 26217 и 11 бп сверх 4.5-летней серии 26209.

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