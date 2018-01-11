Корректировка нефтяных цен надавит на рубль и фондовый рынок

Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,31%. Долларовый индекс РТС вырос чуть сильнее, на 0,45%. Американский Dow снизился на 0,07%, торгуясь вблизи исторического максимума, установленного во вторник. Утром четверга основные азиатские индексы дружно снижались на 0,1-0,6%. В то же время, фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2,753, на 0,1% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Слабое, но все-таки снижение нефтяных цен и корректировка на азиатских площадках задали умеренно-негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, от которого можно ждать коррекции в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2210-2255 пунктов, по индексу РТС — 1225-1245. Публикаций отчетности российских эмитентов сегодня не ожидается.

Накануне, после длительного ралли, рубль умеренно ослаб к иностранным валютам, хотя еще в начале торгов он пытался обновить максимумы к доллару с начала июня прошлого года. По итогам дня доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 57,0325 руб. (+3,75 коп.), а европейская валюта выросла до 68,245 руб. (+26,25 коп.). Рубль стал сдавать позиции, после того как международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что если новые финансовые санкции США повлияют на доступ России к международным рынкам капитала, прогноз по рейтингу страны может быть ухудшен с нынешнего «позитивного» значения. При этом представитель агентства отметил, что с точки зрения бюджета и внешнего финансирования фундаментальные показатели России устойчивые. Некоторая корректировка нефтяных цен с достигнутых накануне максимумов может оказать давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 56,5-57,6 руб., для европейской валюты — 67,6-68,9 руб.

В среду торги нефтью прошли в малопримечательном «боковике», однако при этом удалось в очередной раз обновить максимумы с начала мая 2015 года. Торги начались с отметки $68,9 за баррель марки Brent, к середине европейской торговой сессии цены поднялись до $69,1, а затем скорректировались к $68,5 и завершили день там же, где и начинали – чуть ниже $69. Среди объяснений нефтяного ралли не только ограничение добычи сырья странами ОПЕК+, но и недавние беспорядки в Иране. Однако при существующих ценовых уровнях вновь появились опасения о резком наращивании добычи сланцевой нефти в США. По оценкам Управления энергетической информации Минэнерго США, добыча нефти в этой стране уже в январе может превысить отметку 10 млн баррелей в сутки, что позволит этой стране приблизиться к мировым лидерам добычи черного золота – Саудовской Аравии и России. Дополнительную поддержку нефть получила накануне вечером после выхода статистики Минэнерго США. Данные свидетельствовали о снижении запасов на 4,9 млн баррелей вместо ожидаемого рынком снижения на 3,9 млн баррелей. Утром четверга цены на рынке умеренно снижались с $68,9 до $68,8 за бочку. Вероятный дневной диапазон торгов для сорта Brent составляет $68,1-$69,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $61,6-69,6.