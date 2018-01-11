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На вторичном рынке ОФЗ закрылись снижением, +2-3 бп в терминах доходности


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
В мировых бенчмарках вчера сохранялся тренд роста доходностей, доходности UST выросли на 3 бп (UST10Y - 2,58%, +3 бп), в то время как доходности бундов взлетели на 8 бп, 10-летние bunds - 0,55%, +8 бп.

Очередные первичные размещения на рынке: Израиль разместил 10-летние и 30-летние облигации со спредом 80 и 130 бп к UST; Оман разместил 5-летние, 10-летние и 30-летние бумаги со спредом 190, 310 и 395 бп к UST соответственно, заемщики инвестиционного уровня: Engie разместила бессрочные гибридные «зеленые» облигации в евро, в сегменте высокодоходных облигаций стоит упомянуть выпуск ASF на 750 млн евро, Rumo 7NC4,

Облигации EM торговались под давлением, доходности основных суверенных выпусков упали на 5-8 бп, большинство новых суверенных выпусков торговалось ниже уровней доразмещения. Российские суверенные выпуски упали в доходности примерно на 4 бп.

Минфин продал ОФЗ в полном объемы на вчерашнем аукционе, спрос в коротком 3-летнем выпуске в 3,5 раза превысил предложение, в то время как на длинный 10-летний выпуск спрос оказался невысоким, доходности были установлены на уровне 7,03% и 7,45% соответственно. На вторичном рынке ОФЗ закрылись снижением, +2-3 бп в терминах доходности. 


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