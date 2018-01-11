Рынок РФ сегодня может продолжить догонять западные площадки

Американские фондовые индексы в среду снизились незначительно, на 0,1%, что выглядит логично на фоне сильного роста с начала года.

Российский фондовый рынок сегодня может продолжить догонять западные площадки, индекс РТС прибавит 0,3-0,5%. В целом, настроение у отечественных инвесторов позитивное, факторов, которые могут давить на рынок, нет. Кроме того, данные по китайской экономике вышли позитивные, в 2017 г. рост ВВП составил 6,9% (в 2016-м рост был 6,7%). Курсы доллара и евро сегодня вырастут до 57,3 и 68,3 соответственно.

На динамику торгов могут повлиять данные по ценам производителей в США, которые выйдут в 16.30 мск.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Газпрома, Роснефти и Лукойла, их цены пробили локальные максимумы и продолжают расти.