Рынок акций РФ мало изменится, рубль может подрасти в начале дня

Ожидается открытие рынка с незначительным отклонением по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2230-2235, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2220 и 2200, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2240 и 2250, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После нейтрального открытия наиболее вероятен переход индекса Мосбиржи в состояние бокового движения. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона. В качестве основного фактора риска для локального рынка выступает вероятность развития коррекционного спада фьючерсов на нефть от достигнутых накануне долгосрочных максимумов", - добавил он.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов рубль может попробовать отыграть вчерашние потери на фоне сохранения нефть марки Brent позиций выше 69 долларов, рассчитывает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Так, доллар уже в первые минуты вновь уйдет ниже отметки 57 рублей. Этому также будет способствовать рост предложения валюты на рынке со стороны экспортеров", - добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам торгов среды снизились в пределах 0,15% на фоне опасений, связанных с возможным сокращением Китаем объемов покупки казначейских облигаций США.

Причинами такого решения могут стать напряженные торговые отношения Поднебесной с США и то, что рынок американских активов, в частности бондов, теряет привлекательность для инвесторов. Китай является одним из ключевых держателей долга США.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, шанхайский SSE Composite вырос на 0,1%. Фьючерсы на фондовые индексы США росли в пределах 0,1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,1 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1946 доллара против 1,1956 доллара по итогам предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию среды вырос по индексам на фоне дорогой нефти - по 69 долларов за баррель. Акции "Газпрома" GAZP продолжили лидировать в росте среди ликвидных бумаг.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,31% - до 2232,27 пункта, индекс РТС - на 0,45%, до 1234,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 0,04 рубля - до 57,03 рубля, евро - на 0,26 рубля, до 68,24 рубля.