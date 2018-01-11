Неожиданное снижение добычи в США позитивно скажется на перспективах нефти и рынка РФ

Однако итоги закрытия сессии не должны вводить в заблуждение. Большую часть дня индексы провели в минусе на фоне распродажи недавних лидеров роста: Сбербанк (-1,1%), ГМК «Норникель» (-0,17%), «ВТБ» (-0,57%), привилегированные акции «Мечела» (-1,91%). Стоит также вспомнить о вялотекущем конфликте по претензиям «Роснефти» (+0,84%) к «АЛРОСА» (-0,12%), которая планирует продать газовые активы, а главным претендентом на них является «НОВАТЭК» (-1,44%). «Роснефть» подала в ФАС жалобу на «несправедливые» условия продажи, а пока отказалась от участия в аукционе.

В лидерах дня оказались привилегированные бумаги «Башнефти» (+3,88%), которая может выплатить весьма высокие дивиденды по факту уплаты «Системой» (-0,12%) присуждённых компенсаций. Кроме того, инвесторов весьма впечатлил рост оборотов на Московской бирже (+3,98%) в начале года. Среди самых сильных бумаг дня также оказались НМТП (+3,07%) и «Газпром» (+2,45%). Бумаги газовой монополии становятся всё более интересными на фоне снижения ставки ЦБ РФ. Кроме того, в 2017 году были поставлены рекордные объёмы газа в дальнее зарубежье – 193,9 млрд кубометров. Неудачная попытка укрепления рубля помогла металлургам исправить утреннюю просадку: ММК (+1,38%), НЛМК (+0,44%), «Северсталь» (+1,03%).

Сам же рубль предпринял попытку укрепления в первой половине дня, но затем не смог удержаться от ослабления на противоречивых результатах аукционов ОФЗ. Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26212 с погашением в январе 2028 года в объёме 20 млрд рублей. На первом аукционе спрос составил 70,598 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,03%. Второй аукцион привлёк спрос лишь на уровне 19,714 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,45%. Удалось разместить бумаги лишь на 18,014 млрд рублей. Кроме того, Минфин сообщил об обнулении резервного фонда по итогам 2017 года. В декабре из ФНБ также было изъято 151,82 млрд рублей. Не помог и новый прогноз Всемирного Банка, согласно которому ВВП РФ в 2018 году повысится на 1,7% вместо 1,4% ранее, а в 2019-2020 годах темпы роста составят 1,8%. Весьма слабые результаты аукционов ОФЗ позволяют рублю игнорировать тот факт, что рублёвая цена барреля Brent достигла 3935 рублей. Если помнить о том, что Минфин увеличивает покупки валюты, то поводов для какого-то укрепления рубля сейчас мало, хотя и слабеть ему весьма трудно при таких ценах на нефть.

Доходности американских казначейских обязательств растут, смущая инвесторов на рынке акций. Согласно информации в СМИ, Китай рассматривает возможности прекращения, или сокращения, покупок долгов США. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств подскочила до 2,59%. Другим поводом для негатива стали слухи о том, что США уже в январе может покинуть Североамериканское соглашение по свободной торговле. В частности, об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на двух представителей канадского правительства. Однако говорить о каком-то сильном снижении рынка нельзя. Скорее всего, индексы пока взяли паузу. Даже индекс волатильности VIX, или индекс «страха», снизился на 2,58% до 9,82. Явным получателем благ от роста доходности казначейских обязательств будет финансовый сектор: Bank of America (+0,93%), Citigroup (+0,45%), J.P. Morgan (+1,1%). А вот для дивидендных бумаг, вроде AT&T (-2,32%), эта ситуация имеет негативные последствия. По итогам дня DJIA снизился на 0,07% до 25369,13 п., а S&P 500 скорректировался на 0,11% до 2748,23.

Слабый доллар стал основным поводом для снижения азиатских индексов, которые традиционно нервно реагируют на ухудшение экспортных возможностей в США. Иена накануне укрепилась к доллару почти на 1%, но на азиатской сессии немного уступила свои позиции до 111,7. Некоторое облегчение принесло то, что Банк Японии восстановил объёмы покупки облигаций до прежнего уровня 200 млрд иен в день. Гонконгский Hang Seng корректировался после 12-ти закрытий в плюсе. Кроме того, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США немного сократилась до 2,54%. Китай опубликовал официальное заявление, согласно которому планы по отказу от покупок американских казначейских обязательств отсутствуют. Впрочем, в финансовой прессе также высказываются мнения о том, что Пекин неофициально тестирует терпимость США перед докладом об американском импорте. В частности, значительная часть доклада будет посвящена импорту стали и алюминия. Ещё одной большой новостью в Азии стало то, что министр правосудия Южной Кореи сообщил о готовящемся законе, который запретит торговлю криптовалютами. Кстати, о валютах. Австралийский доллар пытался продолжить своё укрепление на фоне статистики, показавшей рост розничных продаж за ноябрь на 1,2% при ожиданиях 0,4% повышения. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3420,17 (-0,05%), Nikkei 225 – 23646,29 (-0,60%).

Нефть незначительно корректировалась на азиатских торгах. Между тем, накануне котировки Brent поднимались до $69,37 за баррель. Поводом для этого стал неоднозначный отчёт Минэнерго США. Согласно данным ведомства, на неделе, завершившейся 6 января, коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,9 млн бар. (ожидалось снижение на 3,5-3,9 млн бар.) до 419,5 млн бар. Запасы бензина увеличились на 4,1 млн бар., а дистиллятов на 4,3 млн бар. Общие топливные запасы упали на 5,5 млн бар. за счёт падения запасов пропана/пропилена. Импорт сырой нефти на отчётной неделе снизился на 308 тыс. бар. в сутки до 7,7 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил 20,6 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +5,6% за год, 9,1 млн бар. бензина в сутки, или +2,5% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +6,8% за год. Однако наиболее приятным для «быков» стало сообщение о том, что в первую неделю года добыча в США сократилась на 290 тыс. бар. до 9,492 млн бар. в сутки. Конечно, данное снижение могло произойти из-за крайне холодной погоды в Северной Америке, но сам факт благоприятно повлиял на настроения спекулянтов. На фоне роста доходностей казначейских обязательств США золото чувствовало себя неуверенно. Резервы SPDR Gold Trust сократились ещё на 3 тонны до 828,96 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $69,11 (-0,13%), WTI – $63,49 (-0,13%), золото – $1318 (-0,10%), медь – $7154,02 (+0,29%), никель – $12830 (-0,81%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно повышался до 92,14. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,195 (+0,01%), GBP/USD – $1,135 (-0,07%), USD/JPY – 111,79 (+0,33%).

Ситуацию на внешних рынках можно назвать нейтральной. Неожиданное снижение добычи нефти в США поддерживает нефть, что обещает стабильность российского рынка на старте дня. Рубль также продолжит торговаться в узком диапазоне 56,75-57,25 за доллар.