Теханализ: "Алроса" ALRS

Растущий канал от начала 2016 г. дошел до 110 р. в начале 2017 г. На коррекции цена пробивает канал вниз. Летом появились очертания нового падающего канала. В районе 75 р. снижение остановили. Здесь ощущается сильная поддержка. Уровень крепкий – в первой половине 2016 г. здесь было сильное сопротивление. На последних двух барах быки пробуют делать отскок. Пока что он развивается тяжело. Вполне возможно, что бумага останется в боковике с поддержкой на 75 р.

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Бумага торгуется месячными трендами в рамках долгосрочного понижающегося канала (см. выше). Снижение в августе получило поддержку на 75 р. От нее цена отскочила до 83 р. Новый понижательный тренд с конца августа в ноябре проходит поддержку на 75 р., но дальше развить снижение не смогли. Бумагу вывели обратно выше 75 р. Новая серия продаж опять споткнулась об уровень 75 р. До конца года бумагу держали на 75 р. Волны продаж идут с уменьшением диапазона. Похоже, что инициатива начинает переходить на сторону быков.

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Бумага консолидируется в течение последних трех дней. Длинные позиции можно пробовать открывать при раскрытии консолидации вверх. В районе 80 р. скользящий стоп можно переводить в зону безубыточности.

Торговая идея: Сбербанк SBER

Спокойный трендовый рост от середины июня прошлого года. В начале августа движение вверх ускоряется, и бумага отрывается от линии тренда. С середины ноября до конца прошлого года идет консолидация в форме вымпела в диапазоне 220 – 230 р. В начале этого года фигуру резко раскрывают вверх. Во вторник обновили исторический максимум, и после этого цена стала корректироваться. Фактически, продажи продолжались вплоть до конца вчерашних торгов. Во второй половине дня бумагу удержали на уровне около 237 р., подтвердив локальную поддержку прошлой пятницы. В итоге, шип понедельника на дневном графике на вчерашних торгах получает подтверждение возможной коррекции (отката). Похоже, что бычий импульс на прорыв угасает. Короткую позицию можно открывать при удачном прорыве локальной поддержки на 237 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 236,4 р.,

2. Тейк-профит: зона 220 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 244,1 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 241 р.

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