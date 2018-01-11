Покупки валюты Минфином сдержат укрепление рубля

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $69,1 за баррель, получив поддержку от опубликованных данных отраслевой статистики, указавших на снижение, как запасов, так и производства нефти в США, обусловленное, по всей видимости, плохой погодой в Америке.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе предыдущего закрытия индекса МосБиржи (2232,3 пункта), предполагая, что после новогоднего ралли продолжительностью шесть торговых сессий подряд этот фондовый индикатор вполне может взять паузу, приостановив свой подъем.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду изменились разнонаправленно при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,23%, а наибольшее позитивное влияние на него вновь оказало повышение в цене акций из сектора «Финансы» HSBC (+3,8%), Prudential (+3,3%). Французский CAC (-0,35%) опустился на фоне снижения акций Veolia (-4,5%) и Danone (-3%). Немецкий DAX (-0,78%) просел из-за падения котировок акций концернов Bayer (-1,6%), BASF (-1,5%) и производителя шин Continental (-3.5%).

Фондовый рынок США в среду снизился. Индекс "голубых фишек" Dow Jones опустился на 0,07% от достигнутого днем ранее исторического максимума. При этом наибольшее отрицательное влияние на него оказала просадка акций UnitedHealth Group (-0,7%) и Home Depot (-0,7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ потерял 0,14%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,11%) тоже понизился при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Падением в его отраслевом спектре на 1,5% выделился индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью. В нем упало в цене 94% акций. При этом ростом отметился индекс финансового сектора (+0,9%), где выросло 78% акций.

Рынок акций РФ в среду продолжил подъем. Индекс МосБиржи повысился на 0,31% при оборотах торгов на 40% выше среднемесячных, показав максимальный по непрерывной продолжительности подъем, начиная с августа прошлого года, когда он рос в течение 9-ти торговых сессий подряд. При этом наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций Газпрома (+2,5%) и МосБиржи (+4%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение акций Сбербанка (-1,1%), Новатэка (-1,4%) и Полюса (-3,2%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить ожидающееся объявление Минфином РФ объемов покупки валюты в январе, а также продажи алмазов АЛРОСА в декабре 2017 года.