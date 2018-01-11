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Мнения аналитиков

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В начале торгов возможна приостановка движения вверх по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В среду активность покупателей на рынке акций сохранялась, хотя и была несколько подавленной из-за роста доходности по казначейским облигациям США (после сообщений о возможном сокращении спроса со стороны КНР) и повышения волатильности по западным фондовым индексам.

Лучше рынка выглядели бумаги Московской биржи (MOEX, +4.0%), сообщившей о росте объемов торгов на 4.4% по итогам прошедшего года. Акции Газпрома (GAZP) подорожали на 2.4%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.6%, ММК (MAGN) – на 1.4%. Тем временем Новатэк (NVTK) и Башнефть (BANE) потеряли 1.4% и 1.3% соответственно, Сбербанк (SBER) подешевел на 1.1%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Акции Камчатскэнерго (KCHE) подорожали на 7.7%, ДВМП (FESH) – на 5.6%, Омскшины (OMSH) – на 4.0%. Тем временем в заметном минусе закрылись группа Черкизово (GCHE, -11.8%) и Коршуновский ГОК (KOGK, -6.8%).

Фондовые индексы США понизились в среднем на 0.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются  выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка движения вверх по индексу РТС под действием внешних факторов. Активность покупателей на развивающихся рынках выглядит все менее уверенной (фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM вчера понизился на 0.6%), подъем на рынке энергоносителей также замедлился после приближения фьючерсов на нефть Brent к психологически важной отметке $70 за баррель. С позиций технического анализа, пауза в росте необходима для снятия локальной «перекупленности» по индексу РТС.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление доллара США к рублю под влиянием внешнего фона, но пока нет достаточных оснований для выхода из консолидации вблизи 57.0 по паре доллар-рубль.

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