Коррекция посетила большинство мировых рынков, Россия же удержалась в небольшом плюсе

Вчера хотя бы было, на что посмотреть. Впрочем, «Роснефти» это, пока, похоже, не коснулось. Не решившись участвовать в аукционе по приобретению активов АЛРОСЫ, они почему-то обиделись и подали в ФАС жалобу. Интересно, вот если я не захочу покупать в магазине пиво или колбасу, мне тоже можно на них жалобу подать, что я, де, передумал? Но, обо всем по порядку.

Китай с утра пораньше (если не сказать – ночью) отчитался по Индексам потребительских цен и ценам производителей. Первые попадали. Вторые повыросли. Впрочем, крайне незначительно. Куда интереснее заявление руководства Поднебесной, что надо пересмотреть политику приобретения долговых бумаг США и, возможно, вообще отказаться от покупки трежерис. Новость сия обвалила доллар в момент. Характерно, что только неделей ранее Китай договорился с Эйрбас о покупке почти полутора сотен авиалайнеров. Чудеса.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor представил данные по продажам за минувший год. Продажи сии упали на 6,5% г/г, составив 4 504 825 авто, при этом зарубежные поставки сократились в 2017 году на 8,2% г/г - до 3 815 886 автомобилей.

Британия доложила о своих объемах производства в обрабатывающей промышленности. В отличие от прогнозов аналитиков, ожидавших, что производство останется на том же уроне в 0,3%, последнее выросло до 0,4%. Сальдо торгового баланса туманного Альбиона упало с -11,68 млрд. фунтов до -12,23 млрд. Хотя аналитики прогнозировали повышение до -11,00 млрд.

В итоге индекс FTSE100 вырос на символические 0,07% - до 7737 п., САС40 упал на 0,43%, до уровня 5500 п., немецкий DAX снизился сильней всех - на 0,89% до 13267 п.

В России индекс потребительских цен показателем месяц к месяцу не изменился и не обманул ожиданий аналитиков, составив 0,4%. Год к году история такая же – все три цифры равны 2,5%.

С 1 февраля 2018 года Резервный фонд прекращает свое мучительное существование. На счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки. В декабре более 1 трлн рублей из Резервного фонда было потрачено на покрытие дефицита бюджета. В 2018 году дефицит будет финансироваться из Фонда национального благосостояния. Фонда национального благосостояния за истекший год сократился на 151,82 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2018 года объем ФНБ составил 3 752,94 млрд рублей. Интересно, откуда будем закрывать дыры в бюджете, когда кончится и Фонд национального благосостояния.

Как было написано выше, ФАС России приняла к рассмотрению жалобу "Роснефти" на действия компании "АЛРОСА" при проведении открытого аукциона по продаже 100% пакета акций Maretiom Investments Limited и 100% пакета акций Velarion Investments Limited, принадлежащих "АЛРОСА" (основные активы обществ: 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей участия в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания"). Согласно документации, начальная цена аукциона составляет 30 млрд рублей, размер задатка - 21 млрд рублей, срок его внесения - 10 января 2018 года, дата подведения итогов аукциона – 19 февраля 2018 года. ФАС России собирается изучить требования, содержащиеся в аукционной документации, на предмет нарушения закона о защите конкуренции. В частности, ФАС проведет оценку размера задатка для участия в аукционе и сроков его внесения, как возможного барьера для участников. Кроме того, ФАС проверит доводы заявителя о том, что "АЛРОСА" не раскрывает информацию о конечных бенефициарах компаний, что создает преимущественные условия отдельным потенциальным участникам торгов. В общем, всё, касающееся «Роснефти», как всегда, очень запутанно.

Автоконцерн LADA отчитался о реализации авто в 2017-м году. Всего продано 311 588 автомобилей этой марки, сообщил "АВТОВАЗ". Это на 17% больше, чем годом ранее. По собственной оценке компании, LADA сохраняет лидирующие позиции на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей с долей в 19,5%, и с долей в 20,5% – в сегменте только легковых автомобилей. Времена «Жигулей» возвращаются – недолго капиталисты правили бал.

В результате индекс РТС вырос в течение торговой сессии на 0,45%, до 1235 п., а ММВБ подрос до 2232 п. (-0,31%). Наибольшей рост показали акции «Мосбиржи» (+4,0%), «Башнефти-преф» (+3,9%), «Газпрома» (+2,5%) и «РусГидро» (+2,0%). Сильней других снизились «Полюс» (-3,2%), «Мечел-преф» (-1,9%), «Сбербанк-преф» (-1,9%) и «М.Видео» (-1,7%).

Вышедшие ночью данные от Американского института нефти по запасам сырой нефти показали существенное снижение – с -4,992 млн. балл. до -11,190 млн. барр. Эксперты ожидали роста до -3,900 млн. барр. На этом фоне котировки углеводородов в течение всего днгя продолжали плавное снижение. Вышедшие вечером данные по запасам сырой нефти (было -7,419 млн. барр, ждали -3,890 млн. барр, получили – 4,948 млн. барр.) и избыточным запасам в Кушинге (было -2,441 млн. барр., стало -2,395 млн. барр). смогли немного приостановить снижение. И даже намекнули на некоторый разворот. Но пока мы не видим существенных движений вверх. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 69,01 долл./барр. Нефть марки WTI – 63,31 долл./ барр.

Отечественная валюта хотя и наблюдала за движениями углеводородов, но как бы издалека. Её движения нельзя назвать существенными. Да, в отношении доллара рубль чуть-чуть ослаб. По отношению к евро обвалился очень заметно. Но это, как мы указали ранее, было обусловлено заявлением Китая по американским облигациям и последующим обвалом бакса к остальным валютам. К вечеру пошло коррекционное движение. Так что ничего страшного не случилось.

В США не выходило сколь-нибудь значимой статистики. Выделить стоит, пожалуй, лишь отчет компании Lennar – одного из крупнейших в США застройщиков частной недвижимости. Прибыль компании в четвертом квартале сократилась на 1,2% г/г и составила 309,59 млн. долл. или 1,29 долл. на одну акцию по сравнению с 313,45 млн. долл. или 1,34 долл. на бумагу годом ранее. Выручка же повысилась на 12,1% г/г и достигла 3,79 млрд. долл. по сравнению с 3,38 млрд. долл. годом ранее, и $3,62 млрд.

Видимо, в отсутствие крайне позитивных новостей американские инвесторы таки сообразили фиксануть прибыль – рынки открылись небольшим, но всё же снижением.

Сегодня мы ждем отчета ЕС по объемам промышленного производства. США доложат об индексе цен производителей и исполнении федерального бюджета. Скучновато, скажете вы? Да, так и есть, ответим мы, не смея спорить с заказчиком. Но кто знает, что подарит нам день грядущий?