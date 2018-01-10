"Аэрофлот" демонстрирует хорошие результаты, давая сигнал инвесторам “покупать”

Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 0,81%. Таким образом, длительная нисходящая тенденция по акциям Аэрофлота была окончательно переломлена. По моему мнению, потенциал роста с технической точки зрения располагается в районе 155-156 руб, где проходит зеркальный уровень сопротивления.

Сегодняшняя коррекция в район 148 руб. делает привлекательным вход после отката в направлении тренда с точки зрения соотношения риск/прибыль. Покупка в диапазоне 145–148 руб. при сложившейся технической картине выглядит достаточно интересной. Технический анализ позволяет считать сегодняшний откат временным и незначительными и рассчитывать в ближайшее время на продолжение восходящего движения.

Новая поддержка сформировалась на отметке 149,5 руб., позволяя разместить за ней стоп-лосс при удержании длинной позиции. Бумага остается сильнее рынка, техническая картина говорит о продолжении роста котировок. Сильное сопротивление может оказаться на отметке 155 руб.