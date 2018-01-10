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Отмена ходатайства "Роснефти" на участие в аукционе по "Алросе" - тревожный знак


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Российская Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство на участие в аукционе от структуры Газпромбанка ООО Статус.

Новатэк также подал ходатайство на покупку газовых активов производителя алмазов. Роснефть по-прежнему добивается изменений условий продажи, и вчера отозвала свои предыдущие запросы на участие. Напомним, что АЛРОСА планирует продать свои газовые активы на аукционе 19 февраля, начальная цена составит 30 млрд руб. 

Отмена ходатайства Роснефти на участие в аукционе - несколько тревожный знак. Если компания оспорит условия аукциона и заблокирует продажу газовых активов, это станет негативным фактором для акций АЛРОСА, на наш взгляд. Мы рассматриваем эту продажу как предстоящий позитивный катализатор - минимальная объявленная цена в 30 млрд руб. позволит АЛРОСА выйти в плюс по денежной позиции и потенциально выплатить специальные дивиденды с доходностью около 5,3%, по нашим оценкам.

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