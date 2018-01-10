FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Реперная точка криптовалют: зарегистрирует ли SEC ETF-фонды на биткоин?


Рынки / Валюта
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) подала в SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) пять новых заявок на регистрацию биржевых индексных фондов (ETF), которые будут инвестировать в фьючерсы на биткоин.

Заявки на регистрацию ETF-фондов активизировались в прошлом году – семь заявок было подано летом, ещё шесть заявок CME подала в ноябре-декабре. Все они сейчас находятся в статусе ожидания решения. Для дальнейшей динамики биткоина позиция SEC – один из важных факторов.

До того, как американские биржи (CBOE и CME) анонсировали запуск фьючерсов на биткоин, SEC отказывала в регистрации подобных ETF-фондов. В отдельных случаях Комиссия по ценным бумагам и биржам убеждала отозвать заявки на регистрацию ETF, ориентируемых на инструмент, недоступный для широкого круга инвесторов.

Сейчас вероятность их регистрации выросла. На наш взгляд, учитывая консервативность SEC, и сейчас она вряд ли решится на подобный шаг. Более вероятный сценарий – одобрение со стороны канадского или австралийского регулятора. В этом случае доступ к инвестированию в биткоин получит широкий класс розничных инвесторов. Это означает значительный приток инвестиций и дополнительный стимул роста для курса биткоина. $20 000 за биткоин выглядят вполне достижимыми.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ