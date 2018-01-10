Цены на нефть выросли, несмотря на повышение прогноза добычи нефти в США

По итогам торгов мартовский контракт подорожал на $1,04 до $68,82/барр. Как и ожидалось, Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз роста добычи нефти в США в 2018 году ввиду более благоприятной ценовой конъюнктуры (и несмотря на замедление прироста числа действующих буровых установок на нефть в США). Ранее в EIA ожидали, что добыча в США вырастет на 0,78 млн. барр/сут до 10,02 млн. барр./сут, а теперь - на 0,97 млн. барр./сут до 10,27 млн. барр./сут (в среднем за 2018 год). МЭА и ОПЕК ожидают роста добычи в США соответственно на 1,11 млн. барр./сут и 1,06 млн. барр./сут (эти значения приведены в декабрьских отчетах этих организаций). EIA предполагает, что отметка 10 млн. барр./сут будет пройдена уже в 1К18, а 11 млн. барр./сут - к концу 2019 года. Впрочем, EIA повысило и прогноз роста глобального спроса на нефть в новом году - с 1,62 млн. барр./сут до 1,72 млн. барр./сут, и это было воспринято как оптимистичный сигнал, учитывая в целом положительный настрой рынка в последнее время. Согласно тем же декабрьским отчетам, МЭА ожидает роста спроса на нефть в мировом масштабе на 1,29 млн. барр./сут, а ОПЕК - на 1,51 млн. барр./сут. В конце следующей недели эти организации представят свежие отчеты, в которых могут также обновить свои прогнозы добычи и спроса.

Данные API оказали поддержку нефтяному рынку; сегодня в центре внимания - статистика EIA

После вчерашнего закрытия цены продолжали расти - баррель Брент подорожал на $0,5 под влиянием обнародованных во вторник данных API. В результате котировки Брент поднялись выше $69 за баррель, и сегодня с утра держатся на достигнутых уровнях. Данные API по товарным запасам нефти весьма обнадежили нефтяной рынок, а информация по нефтепродуктам, напротив, оказалась, неблагоприятной. По итогам недели, завершившейся 5 января, API зафиксировал сокращение запасов нефти в хранилищах США на 11,2 млн. барр. (консенсус-прогноз Bloomberg предполагал снижение на 3,75 млн. барр.) до 416,6 млн. барр. (это меньше, чем предполагала обнародованная на прошлой неделе оценка EIA - 424,5 млн. барр.). Сокращение обусловлено увеличением суточной нефтепереработки в стране на 0,2 млн. барр. по сравнению с предыдущей неделей. Запасы бензина за минувшую неделю выросли на 4,3 млн. барр. (хотя ожидался прирост всего на 3,5 млн. барр.), а дистиллятов - на 4,7 млн. барр. (вместо ожидавшихся 2,25 млн. барр.).

Ожидающаяся сегодня статистика EIA (выйдет в 18:30 мск), по нашему мнению, вероятно, продемонстрирует существенное сокращение товарных запасов нефти - приблизительно на 6,0 млн. барр. Впрочем, позитивный эффект будет уравновешиваться более значительным, чем ожидалось, ростом запасов бензина и дистиллятов, поэтому цены на нефть после этой публикации, вероятно, приблизятся к отметке $68,5 за баррель.

Как отмечалось в нашем вчерашнем обзоре, низкая маржа нефтепереработки (обусловленная увеличением запасов нефтепродуктов на фоне сезонно низкого спроса) является наглядным признаком ухудшения фундаментальных параметров нефтяного рынка. Это чревато сокращением нефтепереработки, снижением спроса на нефть и, как следствие, увеличением товарных запасов углеводородного сырья в среднесрочной перспективе.