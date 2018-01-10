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Рубль наверстывает упущенное


Рынки / Валюта
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Вчера, во время первых с начала года полноценных торгов на российском валютном рынке (оборот на Московской бирже достиг $3,8 млрд.), прослеживалась тенденция к снижению пары USD/RUB.

В течение дня она протестировала локальный минимум 56,80. Экспортеры активно продавали доллары, исходя из того, что позитивный настрой инвесторов по отношению к сравнительно рискованным активам будет способствовать дальнейшему укреплению рубля.

При этом Минфин вчера не покупал иностранную валюту - валютные интервенции, вероятно, возобновятся лишь в понедельник. Отметим также, что в пятницу и понедельник наступит последний срок для налоговых выплат соответственно ЛУКойла и Татнефти, которым в общей сложности предстоит выплатить 130 млрд. руб.

В России в 16:00 ожидается подтверждение данных по потребительской инфляции за декабрь, темпы которой, по предварительным оценкам, обнародованным в конце месяца, составили 2,5% относительно уровня годичной давности. Если окажется, что фактические темпы инфляции были ниже, это может спровоцировать дальнейшее снижение доходности ОФЗ и привлечь дополнительное внимание к очередному решению ЦБ по процентным ставкам 9 февраля. 

Сохраняется повышенный спрос на валютную ликвидность: вчера своп-разница по валютному свопу овернайт в паре USD/RUB на фоне высокой торговой активности в какой-то момент сократилась до нуля. Позднее она вновь стала положительной - признак того, что Банк России в этой ситуации, судя по всему, возобновил операции "валютный своп" по продаже долларов США за рубли, как и 29 декабря. Вчерашняя ситуация была менее экстремальной, чем в конце декабря, когда упомянутая своп-разница на фоне пассивности ЦБ к концу дня опустилась значительно ниже нулевой отметки (что предполагает рост долларовых ставок до двузначных значений), а некоторые участники рынка предпочли воздержаться от поставки иностранной валюты на Московской бирже.

Пара USD/RUB может рассчитывать на значительную поддержку в диапазоне 56,75-56,80. 

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