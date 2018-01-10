Нейтральное начало 2018 года

Не успел завершиться 2017 год, который оказался худшим для доллара за период с 2003 года, как американская валюта снова оказалась под давлением по мере того, как инвесторы пускают в оборот все большие объемы средств. Тем не менее низкая волатильность и стремление к более высокой доходности заставляют опасаться возможной резкой коррекции.

В 2017 году индекс доллара DXY упал на 10%, что стало худшим результатом с 2003 года. Несмотря на принятие в конце декабря долгожданного проекта налоговой реформы в США, в новом году доллар снова столкнулся с трудностями. На фоне слабых позиций доллара почти все прочие валюты начали год довольно динамично. Несколько валют развивающихся рынков уже подорожали более чем на 1%, а пара EUR/USD на короткое время превысила отметку 1,20 - впервые с сентября.

Слабый доллар, хорошие темпы глобального роста и, по всей видимости, предопределенные перспективы ставок ФРС и ЕЦБ заставляют инвесторов пускать средства в оборот. Оценки активов можно уже считать завышенными, тогда как волатильность очень низкая. В такой ситуации инвесторы могут пойти на более существенные риски для получения требуемого дохода. Считается, что такое стремление к более высокой доходности делает рынки более уязвимыми в случае внезапной коррекции.

На российском валютном и денежном рынке складывается неоднозначная ситуация. С точки зрения развивающихся рынков в целом Россия выглядит привлекательно. Цены на нефть достигли нового локального максимума, и в этом году российский бюджет может даже оказаться бездефицитным, причем первый квартал года, как правило, отличается наиболее благоприятным сальдо счета текущих операций. ЦБ уверенно проводит курс на постепенное снижение процентных ставок.

При этом те, кто инвестирует в Россию, помнят о том, что в конце января Минфин США представит отчет о последствиях введения санкций в отношении суверенных обязательств России, а 18 марта пройдут выборы президента России. Учитывая эти факторы, а также увеличение покупок долларов Минфином РФ, мы по-прежнему осторожно оцениваем краткосрочные перспективы российского валютного и денежного рынка.

По мере того как российские рынки будут набирать обороты после новогодних праздников, внутренние факторы отойдут на второй план, т. к. позитивный глобальный настрой окажется более весомой силой. Наши прогнозы на начало 2018 года предполагают обменный курс на уровне 59 руб. за доллар на конец первого квартала и снижение ставки ЦБ на 25 б. п. Прежде чем вносить в них корректировки, мы предпочитаем подождать дальнейшего развития ситуации на рынке.