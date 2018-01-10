Вчера на фоне повышения доходности базового актива российский рынок евробондов начал день со снижения котировок, а к вечеру, после открытия торгов в США, падение ускорилось, однако рост доходности UST10 еще не полностью учтен в ценах российских бумаг. По итогам торгов длинные выпуски подешевели на 0,6–0,9 п.п., а среднесрочные – на 0,2–0,5 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой выросли в среднем на 4 б.п. В то же время пятилетний CDS-спред РФ вновь сузился и, потеряв еще 3 б.п., достиг нового минимума с 2008 г. – 114 б.п. На наш взгляд, дальнейшее сужение спреда маловероятно, и российские евробонды продолжат учитывать рост доходностей на долговом рынке США, что приведет к падению котировок.

В корпоративном сегменте аутсайдерами оказались длинные бумаги Газпрома

Корпоративные бумаги показали более сдержанную динамику, чем суверенные евробонды, в связи со своей более короткой дюрацией, а также менее значительным ростом доходностей на ближнем участке кривой гособлигаций США. Заметно подешевели лишь длинные выпуски Газпрома – примерно на 0,3–0,5 п.п., тогда как более короткие еврооблигации Газпрома и бумаги других эмитентов в секторе потеряли не более 0,2 п.п. от номинала. Евробонды госбанков подешевели незначительно. Отметим лишь суборд VTB’22 (YTM 4,7%), потерявший 0,2 п.п. от номинала. В то же время «вечный» субординированный выпуск ВТБ, напротив, оказался в плюсе на 0,1 п.п. и, на наш взгляд, по-прежнему является наиболее привлекательной бумагой в банковском секторе. Суборды МКБ продолжили дорожать и вчера прибавили еще по 0,9–1 п.п. от номинала. Евробонды компаний металлургического сектора снижались в цене в пределах 0,1 п.п., аналогичную динамику показали бумаги телекоммуникационного и транспортного секторов. Сегодня внешний фон скорее негативный: хотя цены на нефть сильно выросли накануне вечером, а сегодня стабильны, российские бумаги, вероятно, вновь подешевеют на фоне продолжающегося роста доходности UST10. Азиатские рынки сегодня движутся разнонаправленно, как и фьючерсы на американские индексы.