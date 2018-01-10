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Индекс S&P 500 нацеливается на 3000 пунктов


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
Наиболее ликвидная и устойчивая часть международной фондовой биржи во вторник росла по индексу S&P в ожидании отчётности компаний за 2017 год при одинаково позитивном влиянии уникального сочетания ожиданий повышения ставок и снижения налогов на прибыльные компании с потребностью в репатриации капитала и на часть остальных с налоговыми пассивами.

К завершению торгов в Нью-Йорке, оба главных фондовых индекса увеличились. Dow 30 подскочил на +0,41% до 25385,8 пункта благодаря возобновлению роста Boeing, Johnson&Johnson, The Travelers Companies. S&P 500 вырос на +0,13% до 2751,29 пункта, под влиянием роста биотехнологий и производителей оборудования. В Goldman Sachs видят S&P около 3000 пунктов в этом году.

На момент написания, цена золота увеличивалась до $1310,7 за унцию на инфляционных ожиданиях вследствие холодной зимы. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до $69,17 за баррель после данных API о падении запасов нефти на 5,0 млн баррелей в неделю. Доходность 10-летних трежерис повысилась до 2,56% на опасениях выравнивания кривой без восполнения доходов бюджета США. Пара евро/доллар стабилизировалась около 1,193 на усилении ожиданий повышения ставок в Америке.

Страховщик The Travelers Companies Inc - это компания с капитализацией $36,26 млрд, отличается операционной рентабельностью +11,96% и прибыльностью акционерного капитала +10,16%, а также сравнительно взвешенным уровнем общего долга к капиталу 29,16%. The Travelers Companies Inc имеет высокий и устойчивый уровень EBITDA $4,22 млрд, который может вырасти при повышении ставок ФРС, от увеличения привязанных к ним страховых премий. Бумаги The Travelers Companies Inc (Nyse: TRV) завершили североамериканскую сессию по всего $132,47, и в Bank of America рекомендуют их приобрести.

Международный концерн здравоохранения Johnson & Johnson имеет крупную капитализацию $387,23 млрд, стоимость предприятия к выручке 5,38,  и EV/EBITDA 15,58,  при цене к будущей прибыли 18,36.  Выручка компании за год достигает $74,36 млрд,  рентабельность акционерного капитала +21,57%. Операционный денежный поток $21,6 млрд,  при долге к акционерному капиталу только 47,82%. Бумаги Johnson & Johnson (Nyse: JNJ) немного контрцикличны, могут пользоваться спросом вне зависимости от экономической конъюнктуры, на закрытии Нью-Йорка торговались по $144,14, и это означает прогнозную дивидендную доходность +2,4% в год, плюс потенциал роста до ближайшей цели банка Jefferies +11%.

Авиастроитель Boeing Co имеет устойчиво крупную капитализацию $190 млрд и прибыльность акционерного капитала 406,43%,  высокий и стабильный показатель EBITDA $11,21 млрд. Валовая рентабельность достигает +17,70%. Это по-настоящему мировая компания со 150,5 тысячами сотрудников. За полгода ценные бумаги этого бренда (Nyse: BA) выросли на +55% до $318,43 и после Олимпиады можно ожидать продолжения увеличения заказов на поставки американской продукции оборонного назначения по всему миру.

Устойчивый рост прибыли таких компаний, как Boeing, Johnson & Johnson, The Travelers Companies - это то, что поможет индексу S&P 500 вырасти к 3000 пунктов (+9% от нынешних уровней) уже в ближайшее время. Единственный надёжный способ поймать возможное влияние снижения налогов на курс доллара и международную макроэкономику - это вложение в американские акции.

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