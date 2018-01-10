Заметных преимуществ рубля перед конкурентными валютами пока не зафиксировано

Тем не менее, заметных преимуществ перед конкурентными валютами мы пока не зафиксировали – мексиканский песо, турецкая лира, ранд и реал с конца декабря прибавляют 0.2-0.3% - что указывает на преобладание общих факторов над индивидуальными. Для рубля таковыми могли бы стать переоценка санкционных рисков и монетарных условий, однако обстоятельства ни для первых, ни для вторых не претерпели существенных изменений.

Напротив, локальный рынок встретил серьезный всплеск интереса к валютной ликвидности в последние дни прошлого года, что вынудило Банк России нарастить предложение валютной ликвидности через централизованные каналы. В последний день декабря регулятор увеличил лимиты по инструменту «валютного свопа» до $4.5 млрд (с $3.0 млрд), из которых большая часть пришлась на операции «сегодня-завтра», но после окончания переходного периода приступил к нормализации предложения. Спрос также последовал вниз ($1.5 млрд 9 января против декабрьского пика в $4.0 млрд), однако ухудшение доступности нерыночных каналов фондирования может сохранить ажиотаж в течение первой январской недели. В последующем, мы ожидаем нормализации обстановки вследствие притока и распределения средств по текущему счету.



