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Рост экономики РФ в 2018 году составит 2,2%


Рынки
Александр Исаков
Александр Исаков
главный экономист ВТБ Капитал
 
Мы обновляем наши оценки с учетом последних изменений и подтверждаем взгляд на развитие ситуации в российской экономике в 2018 г.

Наши основные прогнозы на следующий год выглядят следующим образом.

Более быстрое возращение инфляции к целевым 4%. Мы полагаем, что темпы роста потребительских цен вернутся к целевым значениям уже к началу 2п18, а к концу года достигнут 5%. По нашим оценкам, инфляционное давление, обусловленное динамикой спроса, уже начало усиливаться.

Инфляционные ожидания, один из ключевых факторов, учитываемых Банком России при принятии решений по денежно-кредитной политике, будут продолжать меняться вслед за инфляцией и, соответственно, в ближайшее время вновь начнут расти.

Мы подтверждаем наш прогноз, согласно которому ключевая ставка ЦБ будет снижена до 7.0% в первом полугодии и останется на этом уровне до конца года. С учетом прогнозируемой нами траектории инфляции мы считаем, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжено, однако потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки на данном этапе ограничен.

Наш прогноз роста ВВП составляет 2.2%.


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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