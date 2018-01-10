FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Стартующий сезон корпоративной отчетности в США добавит рынку турбулентности


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $69,2 за баррель, прибавив после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавшей на самое существенное за последний год недельное сокращение запасов «черного золота» в США. В текущем моменте нефтяной рынок находится в ожидании публикации данных Минэнерго США по запасам и производству нефти в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются после роста накануне. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2225-2230 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая при сохранении благоприятного внешнего фона увидеть попытку этого фондового индикатора продолжить новогоднее ралли, продолжающееся уже 5 торговых сессий подряд.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник выросли при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,45%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение в цене акций из сектора «Финансы» HSBC (+1,1%), Barclays (+0,9%), Aviva (+2%). Французский CAC (+0,67%) поднялся на фоне роста акций медиа-групп Vivendi (+4,1%) и Publicis Groupe (+2,2%). Немецкий DAX (+0,13%) вырос благодаря росту акций шинной Continental (+5.3%) и химического концерна Linde (+2,8%).

Фондовый рынок США во вторник продолжил подъем. Индекс "голубых фишек" Dow Jones повысился на 0,41%, обновил свой исторический максимум. При этом наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций Boeing (+2,7%) и Johnson & Johnson (+1,6%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0,09%, достигнув новой рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,13%) тоже установил новый рекорд при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Ростом в его отраслевом спектре выделились индекс сектора «Здравоохранение» (+1,1%), в котором показало прирост 69% акций и индекс сектора «Финансы» (+0,7%), где выросло 87% акций. В ближайшие дни добавит волатильности фондовому рынку США начинающийся на этой неделе сезон корпоративной квартальной отчетности.

Рынок акций РФ во вторник вырос. Индекс МосБиржи поднялся ещё на 0,81% при оборотах торгов на 2/3 выше среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него вновь, как и в предыдущий торговый день, оказало повышение в цене обыкновенных акций Газпрома (+2,1%) и Лукойла (+1,7%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение акций Магнита (-1,8%), Новатэка (--0,8%) и Polymetal (-2,5%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить размещение Минфином РФ на аукционе двух выпусков ОФЗ на сумму 40 млрд рублей, которые проявит степень интереса нерезидентов и «кэрри-трейдеров» к рублевым активам на фоне риска новых антироссийских санкций.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ