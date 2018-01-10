Стартующий сезон корпоративной отчетности в США добавит рынку турбулентности

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $69,2 за баррель, прибавив после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавшей на самое существенное за последний год недельное сокращение запасов «черного золота» в США. В текущем моменте нефтяной рынок находится в ожидании публикации данных Минэнерго США по запасам и производству нефти в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются после роста накануне. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2225-2230 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая при сохранении благоприятного внешнего фона увидеть попытку этого фондового индикатора продолжить новогоднее ралли, продолжающееся уже 5 торговых сессий подряд.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник выросли при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,45%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение в цене акций из сектора «Финансы» HSBC (+1,1%), Barclays (+0,9%), Aviva (+2%). Французский CAC (+0,67%) поднялся на фоне роста акций медиа-групп Vivendi (+4,1%) и Publicis Groupe (+2,2%). Немецкий DAX (+0,13%) вырос благодаря росту акций шинной Continental (+5.3%) и химического концерна Linde (+2,8%).

Фондовый рынок США во вторник продолжил подъем. Индекс "голубых фишек" Dow Jones повысился на 0,41%, обновил свой исторический максимум. При этом наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций Boeing (+2,7%) и Johnson & Johnson (+1,6%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 0,09%, достигнув новой рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,13%) тоже установил новый рекорд при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Ростом в его отраслевом спектре выделились индекс сектора «Здравоохранение» (+1,1%), в котором показало прирост 69% акций и индекс сектора «Финансы» (+0,7%), где выросло 87% акций. В ближайшие дни добавит волатильности фондовому рынку США начинающийся на этой неделе сезон корпоративной квартальной отчетности.

Рынок акций РФ во вторник вырос. Индекс МосБиржи поднялся ещё на 0,81% при оборотах торгов на 2/3 выше среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него вновь, как и в предыдущий торговый день, оказало повышение в цене обыкновенных акций Газпрома (+2,1%) и Лукойла (+1,7%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение акций Магнита (-1,8%), Новатэка (--0,8%) и Polymetal (-2,5%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить размещение Минфином РФ на аукционе двух выпусков ОФЗ на сумму 40 млрд рублей, которые проявит степень интереса нерезидентов и «кэрри-трейдеров» к рублевым активам на фоне риска новых антироссийских санкций.