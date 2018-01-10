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Золото отступит и вернется на пьедестал


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на золото снижаются утром в среду. После рекорда начала января на уровне $1327,30 за тройскую унцию драгметалл отступает в область $1310.

Пока снижение цен выглядит довольно умеренным и закономерным: восходящий тренд длится с 13 декабря, покупатели устали, а цены нуждаются в корректировке. Однако на текущий момент велика вероятность, что после непродолжительного отката вниз, стоимость золота попробует обновить многомесячные пики еще раз. 

Как бы то ни было, сейчас золото торгуется у четырехмесячных максимумов. Подъем цены, в который на рынке в реальности мало кто верил, произошел благодаря серьезному ослаблению позиций доллара США. Накануне дополнительную поддержку золоту оказала дорожающая иена - импульс здесь локальный, временный, но для драгметалла тоже нужный. 

С другой стороны, отношение к риску на мировых рынках капитала сейчас более чем положительное, поэтому спрос на золото, как на актив «тихой гавани», низкий. Физический спрос на драгметалл растет слишком медленно, чтобы рассчитывать на этот драйвер поддержки всерьез. 

Техническая картина движения цен на золото демонстрирует, что верхней границей краткосрочного торгового диапазона выступает рубеж $1320. Нижней - граница $1305 пунктов, ключевая поддержка стоит на $1300. В случае, если доллар США найдет варианты для восстановления позиций и подорожает, есть шанс на снижение «золотых» котировок к $1285. Однако долгосрочная картина в драгметалле положительная, с вероятностью прохода в сторону $ 1350 в течение года. Пока золото ведет себя абсолютно корректно и понятно. 

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