Вероятность коррекции Brent растет в связи с приближением цены к $69,50

Так, по оценкам Всемирного банка, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,1% вместо ожидавшихся 2,9%, что будет являться пиковым значением за последние десять лет.

Однако на мой взгляд, в текущей ситуации игрокам на повышение нужно быть предельно осторожными, так как подобный старт в любой момент может смениться не менее стремительной коррекцией, триггером к которой может послужить грядущий сезон отчетов американских компаний.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 1,84%, закрывшись на отметке $69,20 на фоне улучшенного прогноза от Минэнерго США по средней цене на Brent, которая по оценке ведомства в 2018 году составит $59,74 против $57,26 в декабрьском прогнозе.

Вышедшие предварительные данные от API показали снижение запасов сырой нефти в США на 11,2 млн.б., что является максимальным значением за последние восемь недель. Эксперты ожидали снижения на 3,75 млн.б.

Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от EIA, которая определит дальнейшую динамику "черного золота".

На данный момент цель роста Brent, расположенная в районе $69,50+, практически исполнена, в связи с чем дальнейшая игра на повышение становится крайне опасной из-за выросшей вероятности коррекции. Локальными поддержками Brent выступают отметки $68,25 и $67,25.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2225,39п., прибавив 0,81%. В текущей ситуации локальная поддержка расположена на уровне 2219п. и основная 2200п. Локальным сопротивлением выступает отметка 2241п. и основным 2294п.

В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 122900п., основная расположена на уровне 120000п. В свою очередь закрепление над 124000п. даст шансы на ускорение роста в район 127000п.-128000п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии, несмотря на бурный рост нефтяных котировок, закрылся на отметке 56,99 по отношению к американскому доллару, продемонстрировав нулевую динамику.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает 57,20 и основным 57,50, закрепление над которым может ослабить курс национальной валюты в район 58-58,50, локальная поддержка по-прежнему расположена на отметке 56,80.